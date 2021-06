AMLO: "Indebido", negar entrada a personas con vacunas anticovid rusas o chinas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró como "indebido" que haya países que nieguen la entrada a su territorio de ciudadanos que han sido inmunizados contra el COVID-19 con vacunas como CanSino, que tienen un respaldo científico.

"Eso está muy mal. Pero así suele pasar con los organismos internacionales, que les falta definición"

"Nosotros, para evitar ese problema, estamos vacunando en la frontera con vacunas de Estados Unidos, la Johnson & Johnson y la Pfizer, porque no queremos problemas, pero es indebido, cómo no permitir la vacunación con CanSino y con AstraZeneca".

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO aseguró que es totalmente indebido que, si hay una vacuna que tiene un reconocimiento científico, sea desacreditada por un gobierno y que no se permita al que se inmunizó con ese tipo vacuna para entrar a un país.

Señaló que el derecho a la salud debe de garantizarse más allá de las diferencias políticas.

AMLO recordó que en el caso de la ONU se creó un mecanismo –Covax- para distribuir las vacunas y que se no se presentaran problemas de acaparamiento, pero no ha funcionado porque sigue habiendo países pobres que no tienen acceso a la vacuna.

La vacuna china CanSino y la rusa Sputnik V aún no tienen luz verde de la OMS, Estados Unidos o la Unión Europea para su aplicación.

JM