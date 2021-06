El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la pasada elección del 6 de junio el pueblo mexicano refrendó su apoyo a la transformación del país, pero aseguró que los sectores conservadores se "están frotando las manos" pensando en el fin de su gobierno, y que en "en una de esas, hasta antes", en referencia a la consulta de revocación de mandato en 2022.

En conferencia de prensa, López Obrador les pidió a sus adversarios que "no coman ansias" y esperen la decisión de la población, la cual confió, en que decidan en que no regrese el abuso, el privilegio, la corrupción, la injusticia y el abandono.

"Acaba de pasar la elección, y el pueblo refrendó el apoyo a la transformación. Ya no se dice nada, pero se agruparon porque querían tener mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara un presupuesto en beneficio del pueblo. No pudieron, porque el pueblo es mucha pieza, hay que tener mucha confianza a la gente y no traicionar al pueblo y no dejarse engañar, porque en política hay amigos de mentiras y enemigos de verdad."

"Ahora todos los conservadores, que están en el gobierno, o fuera del gobierno, todos ya están pensando que se va a terminar nuestro periodo y que van a regresar las practicas de antes. Se frotan las manos, esperando 'ya se va a ir' y además en una de esas hasta antes. Dijo el señor (Gustavo) De Hoyos, dirigente de la Coparmex 'no voy a descansar hasta que se vaya y pierda la consulta'. No coman ansias, el pueblo es sabio, el pueblo de México, el pueblo va saber decidir sobre su destino", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO manifestó que la población mexicana no va a querer el regreso de la ignominia, el abuso, los privilegios, la corrupción, la injusticia y el abandono del pueblo.

"Ya no, no va a querer eso", aseveró.

"Y son muy buenos para la zalamería, hacerle la barba, son muy lambiscones y al mismo tiempo hipócritas, la mayoría del pueblo no es así, la mayoría del pueblo es derecha, es muy franca, de buenos sentimientos", dijo.

MF