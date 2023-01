El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller no trabaja en el gobierno, que lo ayuda voluntariamente y que la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, la cual fue derogada por decreto presidencial, era un trabajo voluntario de intelectuales y artistas que ayudaban en recuperar la memoria histórica de México.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su esposa trabaja como académica en la Universidad de Puebla.

"Acaban de dar a conocer que ya había yo dejado sin trabajo a mi esposa, porque había yo cancelado la Oficina de la Memoria Histórica; para empezar no había una institución como tal, todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales, artistas que ayudaban en lo de la Memoria Histórica, en recuperar nuestra memoria histórica.

"Beatriz desde el principio dijo que no iba a ser primera dama, ni trabaja en el gobierno, ella me ayuda voluntariamente, ella tiene su trabajo, a veces que la voy a ver, me dice 'estoy en mi trabajo', o sea en su computadora, en lo que trabaja que es en la Universidad de Puebla y atendiendo a sus alumnos, porque dirige tesis. Entonces es su trabajo", comentó.

El pasado 20 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el Presidente López Obrador ordenó derogar el artículo del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, que daba sustento a la existencia de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, donde su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fungía como presidenta de su Consejo Asesor Honorario.

El decreto derogó las fracciones III y X del artículo 3, y los artículos 24 y 37, todos del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, entre los cuales se encontraba la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

La Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, hasta este viernes, era parte de la Oficina de la Presidencia de la República y se encargaba de desarrollar las estrategias para difundir, proyectar y garantizar el derecho a la memoria de la Nación a nivel nacional e internacional.

Hasta el pasado 3 de agosto, Eduardo Villegas fungió como titular de esta coordinación. Fue ratificado en esa fecha como embajador de México en Rusia.

vll