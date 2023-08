El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien amparó a Xóchitl Gálvez para que el Ejecutivo se abstenga de mencionarla, pero también volvió a mencionar los contratos de una de las empresas de la senadora panista.

"No tengo duda que usted actúa como juez de consigna, me refiero a su resolución, promovida por los abogados de Claudio X. González y su pandilla, a favor de la señora, usted señor juez me ordena, así como la Secretaría de hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y mensajes que recibo diariamente de la ciudadanía", leyó.

Al leer la misiva, el Presidente López Obrador criticó que el juez Santos Pérez le acusa de "propiciar un discurso de odio" todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la legisladora y su familia, dijo, por más de mil 400 millones de pesos.

"De los cuales el 70% se celebran en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación en la que casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018", dijo.

"Advierte 'malicia efectiva' de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y daño en el pueblo".

El Mandatario recordó que el juez Santos Pérez fue quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos, quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del ex alcalde de Benito Juárez por el caso del "Cártel inmobiliario".

"Fue usted que ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra Covid-19, en la etapa más crítica de la pandemia, calificando lo de ´simplista´. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, se impusieron a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en restaurantes…

"Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de derecho, entrecomillas que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa, se escudan en que las leyes la ley y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa mucho menos la justicia".

El Presidente López Obrador dijo que la carta la enviará este día al Consejo de la judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que "evidencia" la deshonestidad del juzgador, "propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y nos respaldan".

