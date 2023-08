"Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿o el género es nada más femenino?", cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las medidas que el INE le impuso por instrucción del Tribunal Electoral del Podder Judicial de la Federación (TEPJF) por presunta violencia política de género debido a sus señalamientos contra la senadora del PAN y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En la conferencia mañanera el Jefe del Ejecutivo federal arremetió en contra de los magistrados electorales, porque acusó que la autoridad tergiversó sus expresiones sobre la legisladora.

"¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir 'señoras', porque también puede ser que sean magistradas (...) Y también una pregunta: todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género?, ¿o el género es nada más femenino?", cuestionó.

Tras acusar que tergiversaron sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez, el Presidente pidió a los magistrados electorales que renuncien y pidan una disculpa: "¡Cómo se atreven! Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa y renunciando", dijo.

El Mandatario federal le preguntó al director de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quién había tergiversado sus declaraciones, "¿el INE o el tribunal?".

"[La consejera] Claudia Zavala, de la Comisión de Quejas del INE fue la que hizo la síntesis. La votaron en la comisión y se fue al tribunal y es fue la prueba", respondió.

"¿Pero el texto, quién lo envió?", insistió López Obrador.

"La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala", reiteró Ramírez Cuevas.

"¿De qué partido?", preguntó el Jefe del Ejecutivo federal.

"No, pues no tiene partido", contestó el vocero presidencial. "No, no, no. ¿Cómo no va a tener? Es del PAN", opinó el Presidente luego que una persona en el Salón Tesorería le dijera.

Tras advertir que "no se la voy a pasar a este juez", el presidente López Obrador anunció que ayer enviaría una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciando al juez Martín Santos Pérez, quien concedió a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que le ordenaba abstenerse de hablar de la senadora panista.

López Obrador acusó que el juez tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y fue quien permitió la distribución de vapeadores, pese a que esto va en contra de la salud de los jóvenes y de la población mexicana.

"Hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura [Federal] sobre esto, porque no se la voy a dejar pasar a este juez, ya que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados.

"Imagínense que permitió la distribución de vapeadores. ¿Cuánto hay en juego? Pues la salud del pueblo, de los jóvenes y no les importa, porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas que tienen, les llaman lobistas, 'coyotes' pues, que convencen a los legisladores, a jueces, a magistrados, a ministros, los convencen, son muy buenos para persuadir y convencer", argumentó el presidente López Obrador.

CT