Al criticar que los ministros de la SCJN dieron un mal ejemplo al ampararse contra la Ley de Remuneraciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que insistirá en que se respete la Constitución y que ningún servidor público gane más que el Presidente.

“Vamos a insistir en que se respete la Constitución para que ningún servidor público gane más que el Presidente y que no se tengan los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon, empezando por el mal ejemplo que dieron los ministros de la Corte, que ellos ganan más que el Presidente, en vez de dar el ejemplo, ellos fueron los que promovieron los amparos”.

En su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador cuestionó que los ministros de la SCJN son de los servidores mejor pagados, además de gozar de prestaciones, dentro del Gobierno federal.

En la mañanera se puso una tabla elaborada en julio de 2022 por la Profeco en la cual se señala que los ministros tenían una percepción mensual de 284 mil 500 pesos mientras que los integrantes del Consejo de la Judicatura 286 mil 600 pesos. Mientras el Presidente López Obrador tenía una percepción mensual de 136 mil 700 pesos.

“Y tienen Fideicomisos y no se transparenta, ahí sí no hay Instituto de Transparencia, igual el INE (tiene fideicomisos). Ayer vi el encabezado de un artículo de Krauze que los ministros van a tener que tomar una decisión histórica por la reforma electoral, está para que el finado Carlos Monsiváis en ‘Por mi madre, bohemios’ nos ayudara, ¿qué es la decisión histórica de la ley electoral, bajar los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios del INE, eso es el atentado a la democracia?”, cuestionó el Mandatario.

Telón de fondo

José Ramón Cossío callaba durante el narcoestado

De nueva cuenta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ayer en contra del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, de quien aseguró que cuando estaba “el narcoestado” callaba y ahora es “el paladín del derecho y la justicia”.

En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que los seguidores del empresario Claudio X. González no se dieron cuenta de que el Gobierno federal llegó a un acuerdo con los pueblos de alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para adquirir 1400 hectáreas para ampliar el aeropuerto, porque en caso de haberse dado cuenta, afirmó, hubieran puesto obstáculos para que se pudieran adquirir estos terrenos.

“No se dieron cuenta de que se amplió el área del Aeropuerto Felipe Ángeles y se adquirieron en acuerdo con los pueblos 1400 hectáreas. Imagínense si se hubieran dado cuenta, no hubiésemos podido. No se dieron cuenta los pseudoambientalistas y pseudolíderes porque nos hubiesen puesto obstáculos para poder adquirir estos terrenos”, dijo.

Suspenden estudio de amparo por plagio de tesis de ministra

Una jueza federal suspendió de forma indefinida el estudio del amparo que promovió Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impugnó que se le haya dado entrada a este juicio con el fin de que la Universidad no emita una resolución en la investigación por el supuesto plagio de tesis de la licenciatura en Derecho cuando era estudiante.

La jueza Sandra de Jesús Zúñiga señaló que, toda vez que la resolución que se dicte puede influir en el trámite del juicio de amparo, por tratarse de la determinación reclamada de la admisión de la demanda, que, por su naturaleza, resulta una cuestión trascendental. Esto, acorde a lo dispuesto en el artículo 102 de la ley de la materia, suspende el procedimiento en el presente asunto, hasta tanto se resuelvan las quejas.

Yasmín Esquivel ha sido señalada de plagio en la elaboración de sus tesis de licenciatura y doctorado. EL INFORMADOR/ Archivo

Revisarán los reglamentos de tesis

La Universidad Anáhuac informó ayer que revisará sus reglamentos, luego de evidencias que sugieren un plagio en la tesis doctoral de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

En un comunicado el 24 de febrero, día en que el diario El País publicó las evidencias, la universidad había informado que no ejercería una acción en este caso, pues había prescrito luego de tres años.

“La información divulgada recientemente en los medios de comunicación, nos llaman a reflexionar, a reprobar firmemente toda deshonestidad académica y a comprometernos, en diálogo con nuestros egresados, alumnos, docentes, administrativos y directivos, al proceso de revisión de las áreas de oportunidad que quedaron manifiestas en los reglamentos y procesos”, dice el comunicado.

Asegura que llevará a cabo “las acciones que subsanen las deficiencias en nuestros actuales procesos de titulación” y continuará con la “revisión rigurosa de los reglamentos para reformar lo relacionado con la prescripción de las faltas severas contra la deshonestidad académica”. El verdadero prestigio de la Universidad Anáhuac México reside en sus miles de egresados y egresadas.

CT