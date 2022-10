El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió que la iniciativa aprobada por diputados el pasado martes sobre dinero abandonado en cuentas de bancos sea destinado en su totalidad a programas sociales del Gobierno Federal y no a la seguridad pública del país, se tiene contemplado en la iniciativa aprobada.

Fue en la “mañanera” de este jueves, realizada en Palacio Nacional como lo es habitual que el Presidente mexicano dejó en claro que “lo ideal” sería que esos bienes sean destinados a beneficiarios de programas sociales, “de manera directa, no por intermediarios”.

“Yo pido con todo respeto el Poder Legislativo que informen, y que se profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje, es para la Federación y otro para los estados, y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, para adultos mayores, para la salud“, mencionó durante la rueda de prensa.

Asimismo, López Obrador arremetió contra los conservadores, pues, señaló, dicha iniciativa fue propuesta por los legisladores, y no por iniciativa propia de su gobierno.

“Fue un lío, un escándalo, de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias, de que si nadie reclamaba una cuenta después de seis años ‘venga para acá'”, especificó.

“Para empezar es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia. Se aprobó, ¿quiénes la aprobaron? caso por unanimidad, pero de todas maneras como nos echan la culpa de todo, si se pelean particulares es culpa de nosotros”, subrayó.

“También mucho ojo, además de que el propósito es siempre afectarnos, no dudo, también advierto que haya intereses de los bancos porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos lo hacen sudar a ese dinero, que ya no reclama nadie, entonces que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible”, puntualizó.

Por otra parte, el Mandatario del Ejecutivo explicó al pueblo de México que “tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir que tenemos en caja, hoy, medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no, cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza, no hay que andar bolseando como lo hacían antes: aumentando impuestos, gasolinazos, endeudando el país, no, no hace falta”.

Al explicar la reforma sobre bienes mostrencos o abandonados en bancos, el subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, señaló que no existe un monto en específico, aunque calcula, con información preliminar, que podrían ser alrededor de 14 mil millones de pesos.

“No hay ahorita un monto específico, pero podría señalar en un dato preliminar que solamente en extorsión hay alrededor de 14 mil millones de pesos. Son bienes que la delincuencia a partir de todas estas operaciones se les bloquean, pero no tiene una utilidad social, simplemente generan intereses a los bancos”, explicó.

Cabe mencionar que el pasado martes 11 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito con el objetivo de que el dinero “abandonado” en bancos se destinen a la seguridad pública, y que deberá ser aprobada todavía por el Senado de la República.

�� En la sesión de hoy, las y los diputados aprobaron dos dictámenes, uno para que los congresos estatales legislen en materia de símbolos estatales y otro para prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/X7pKA2oqAB — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 13, 2022

Esta reforma a la ley especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos que han sido destinados previamente a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Es decir, la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general.

El documento fue aprobado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.

#ConferenciaPresidente | Jueves 13 de octubre de 2022 https://t.co/FS5YN9o0JJ — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 13, 2022

MS