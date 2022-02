Al borde de las lágrimas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió hoy a sus hijos durante su rueda de prensa “Mañanera”.

A punto de finalizar la reunión, el Mandatario recordó “cómo su familia y sus hijos han sido espiados desde que ellos eran pequeños” y defendió que hasta ahora “hayan resistido sabiendo bien que la vida pública y la privada son distintas”.

Lo anterior, relacionado con el tema en el cual su hijo ha estado al centro del huracán por habitar en una millonaria mansión dentro de la zona exclusiva de Cypress, en Texas, contrario a la austeridad republicana que pregona el titular del Ejecutivo Federal y que presuntamente está relacionado con un espionaje por parte del Gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca.

“Hemos sido espiados durante muchos años desde que ellos estaban pequeñitos. Cuando empezamos a ser oposición en Tabasco nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa. Ellos han visto como cuando el movimiento en defensa del petróleo allá por 1995, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal, como 11 delitos para obligarme a que yo me amparara, a que me fugara, entonces pasaban helicópteros del Cisen encima de la casa y los iban a buscar a ellos”, comenzó contando AMLO.

Pese a ello, añadió Andrés Manuel ya con la voz entrecortada, que le da mucho gusto que sus hijos hayan resistido hasta hoy a dichos espionajes, además de destacar que “se portan muy bien”, pues aseguró entre las lágrimas que se le juntaron en los ojos durante su discurso, que ellos “saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público”.

“Lo saben perfectamente: mientras yo sea dirigente ellos no ocupan un cargo porque es el acuerdo que tenemos, lo sabemos muy bien, y yo les digo que se sigan portando tan bien como lo están haciendo. Agradezco al creador que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió a traidor y se pasó al bando de los conservadores. Eso es todo”, finalizó Andrés Manuel antes de salir de la rueda de prensa sin decir nada más.

Su hijo José Ramón López Beltrán respondió hace unos días a los señalamientos de su vida llena de lujos, luego de que el Presidente le dijera que saliera a dar su versión.