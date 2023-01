El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, en Estados Unidos, no sea un fiasco y termine como una injusticia.

"Vamos a esperar, no nos adelantemos si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín.

"Cómo van a tener tres años detenidos a unas personas, lo llevan a juicio y no tienen pruebas, eso será un fiasco, además de una injusticia", expresó el presidente.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que si se demuestra que el funcionario del sexenio del presidente Felipe Calderón tomó recursos públicos para hacerse de su patrimonio, su gobierno los reclamará para que los devuelvan.

"Además me llama la atención esto, los abogados dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos, ¿por qué no? esto dice el juez, los abogados dicen que si participen, lo que me imagino es que fueron acciones concertadas, eso es una, yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen".

