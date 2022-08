El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pese a que se ha comprobado que Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido sin sentencia desde 2005 en el caso Cassez, dos secretarios de Gobernación –Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández– no han podido que salga en libertad pese a que se ha demostrado que fue torturado, pero aseguró que "van a salir".

En conferencia de prensa "mañanera" y a pregunta expresa sobre la serie documental "El caso Cassez Vallarta: una novela criminal", López Obrador señaló que hay mucho burocratismo y funcionarios en el Poder Judicial que "son de lo más cuadrado que pueda haber" y no tienen voluntad de hacer justicia.

Aseguró que le han comentado que el documental está bien hecho, pero reprochó que en este no se mencione que la tortura ya no existe en México en su gobierno.

"No hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptarlo. Por eso digo 'no somos iguales', sí, porque eso se terminó y lo que dicen es de que los torturados todavía no salen, van a salir, y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de Gobernación sacar, dos secretarios de Gobernación ya del gobierno nuestro sacar a los que están ahí y está demostrado que fueron torturados".

"Y es cierto porque los procedimientos judiciales, son de lo más complejos y además porque no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia, se debería de fortalecer, con ese deseo, ese afán de justicia y hay todavía mucho burocratismo", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que hay resistencias entre algunos impartidores de justicia que ponen los procedimientos legales por encima de la justicia.

"Se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Son de lo más cuadrado que pueda haber", dijo.

