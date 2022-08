Netflix: Revive el polémico caso Cassez-Vallarta

A 17 años de que México vivió uno de sus episodios más polémicos con el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, ambos acusados de realizar secuestros en nuestro país, esta historia vuelve con fuerza mediante el ingenio del escritor y periodista Jorge Volpi, el productor Pablo Cruz y el guionista Alejandro Gerber quienes, de la mano de Netflix, dieron estructura a “Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, serie documental que se estrena este jueves 25 de agosto.

Esta propuesta, conformada por cinco episodios, no solo hará un repaso por el caso, desempolvando a sus protagonistas, víctimas y todos los involucrados en el mediático proceso judicial que, años después, destapó una red de corrupción, mentiras, persecuciones y encarcelamientos, pues también se explora cómo esta noticia trascendió a un escándalo internacional que enfrentó a México y Francia en un conflicto diplomático nunca antes visto.

“Es un documental bastante grande en cuestiones de dimensión de lo que abarca, porque son dos países (involucrados), porque estamos acostumbrados a ver el enfoque de un país, de un momento, aquí es Francia y México, los dos puntos de vista de un caso que sigue siendo controversial al día de hoy, donde sigue habiendo gente que está siendo enjuiciada o no por este caso”, indica en entrevista con EL INFORMADOR Pablo Cruz, al referir que la producción se movilizó durante tres semanas en la nación francesa para poder entrevistar a los implicados en suelo galo.

El documental está inspirado en el libro del escritor mexicano y coproductor de la serie, Jorge Volpi, titulado: “Una novela criminal”, que le mereció el premio Alfaguara de novela 2018. CORTESÍA/ Netflix

Un caso más que vigente

Apostando por una narrativa diferente para ofrecer la cronología de estos hechos detonados en diciembre del año 2005, sus creadores ahora ofrecen nuevas perspectivas de testimonios, teniendo entre sus principales voces a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien, ya liberada, fue encarcelada por ser considerada cómplice de los secuestros atribuidos a su ahora expareja Israel Vallarta, y que al momento de su detención marcaron un montaje mediático en el que los medios de comunicación fueron clave para crear una red confusa de verdades y mentiras sobre lo que realmente ocurrió, quiénes estaban detrás y sus motivaciones para inculparlos.

“Cassez-Vallarta: Una novela criminal” está basada en la obra literaria “Una novela criminal”, de Jorge Volpi, quien hace cuatro años refrescó el caso retomando las investigaciones originales de los hechos y se dio a la tarea de buscar a más voces que hoy también se ven reflejadas en la serie documental, como el ex presidente de México Felipe Calderón y el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy, quienes relatan su postura durante sus respectivos mandatos sobre el caso, que tras 17 años, mantiene preso a Israel Vallarta sin una sentencia definitiva, pero conservando todavía el derecho de presunción de inocencia.

“En esta serie documental se hace un arco mucho más completo, en estos cuatro años han pasado cosas muy importantes, las detenciones de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que son los responsables directos de esta ‘puesta en escena’”, destaca a esta casa editorial Jorge Volpi.

Por su parte, Alejandro Gerber resalta cómo el caso Cassez-Vallarta mantiene vigente la muestra de cómo actúan con opacidad las autoridades: “El sistema judicial sigue teniendo prácticamente todas las trabas que tenía entonces, una disputa muy abierta entre el ministro presidente de la Suprema Corte y algunos de los personajes que participaron en esta historia. Es lo que Jorge Volpi siempre dice, esta imposibilidad de llegar a la verdad, esta maquinación hecha desde el Estado para no saber exactamente qué fue lo que pasó”.

Un personaje clave

Jorge Volpi, Pablo Cruz y Alejandro Gerber señalan que desde un punto de vista neutral se apegaron a los testimonios de todos los involucrados para ofrecer un panorama amplio sobre el caso Cassez-Vallarta, y aunque en su momento el principal señalado, Israel Vallarta, brindó entrevistas, para este documental de Netflix fue imposible lograr un nuevo encuentro con el acusado: “La serie cuenta la historia de la imposibilidad de llegar a Israel Vallarta, de cómo el propio sistema judicial no permite que el principal acusado en esta historia, que no ha sido juzgado, que no tiene sentencia y sobre quien sabemos se hicieron cualquier cantidad de maquinaciones, no se le permite hablar. No nos han permitido escuchar la versión completa de Israel Vallarta, es quizá el único momento de ‘censura’ que esta serie tuvo”, reconoce de viva voz Alejandro Gerber.

Sin tener el testimonio de Israel Vallarta para este proyecto documental, Gerber añade que la producción optó por recurrir a otros recursos para tratar de no dejar los llamados “cabos sueltos” en este caso, tomando entonces al expediente judicial como un personaje más en este trabajo periodístico.

“Desde el punto de vista narrativo y cinematográfico, tuvimos muchas discusiones sobre un personaje muy en particular en esta historia, que es el expediente, que no es solo un archivo, es un personaje contradictorio, mentiroso. Buscábamos encontrar los recursos más adecuados para hacer que ese expediente hablara, que expusiera por sí mismo sus propias contradicciones”.

Los creadores de “Cassez-Vallarta: Una novela criminal” puntualizan que el documental seguramente generará nuevas discusiones sobre el caso, al considerar que retomar esta historia también refleja los problemas actuales de México, de cómo esto comenzó a gestionarse en el cambio de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el mandato de Felipe Calderón y cómo en cada periodo presidencial el caso es nuevamente hablado por los presidentes, como lo ha hecho ya Andrés Manuel López Obrador, actual primer mandatario de México.

“No solamente habla de este caso en particular, sino del sistema en el que estamos y que no ha sido modificando prácticamente en ninguna medida, que sigue actuando de las mismas maneras, eso le da una actualidad enorme, es lo que hará que distintas audiencias de distintas edades puedan involucrarse en él”, finaliza Jorge Volpi.

CT