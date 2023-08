Xóchitl Gálvez lidera lista del Frente Va por México

Tras verificar la certeza en los apoyos que se registraron en la plataforma del Frente Amplio por México, el Comité Organizador anunció que cuatro aspirantes pasan a la segunda ronda.

Se trata de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, quienes reunieron los requisitos solicitados para avanzar en el proceso. En total, entre todos los aspirantes, sumaron más de un millón 900 mil firmas.

Arturo Sánchez, integrante del Comité de Organización, dijo: “Debo recordar que no bastaba reunir 150 mil firmas sino que dichos apoyos deberían de estar distribuidos en al menos 17 Entidades federativas”. Lo anterior se informó durante un evento del Frente Amplio por México, al cual acudieron los aspirantes para recibir constancia de haber reunido las más de 150 mil firmas solicitadas para seguir en el proceso.

Xóchitl Gálvez llegó en bicicleta. Minutos antes del anuncio, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se había retirado de este proceso al no conseguir la dispersión de firmas en 17 Estados. Miguel Ángel Mancera lamentó que se le haya excluido a pesar de los más de 195 mil apoyos y dijo desconocer desde qué esfera del poder se tomó esa decisión. Por su parte, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles exigió a su partido que se retire del Frente Amplio por México, pues dijo que tenía “muchas dudas” del proceso realizado por el Comité organizador del Frente Amplio por México.

Quedaron fuera del proceso Jorge Luis Preciado -quien renunció al PAN este lunes-, el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, así como los aspirantes ciudadanos José Jaime Enríquez Félix, Israel Rivas Bastida, y Sergio Iván Torres Bravo.

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los legisladores que aspiran a la candidatura del Frente Amplio por México podrán seguir en sus cargos mientras participan en el proceso.

Yo no acepto chicanadas, soy un hombre de leyes e instituciones. #SilvanoVa #PorMéxico pic.twitter.com/EbIC0M0oiv — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 10, 2023

Desconocen los criterios de su proceso interno

El proceso realizado por el Comité organizador del Frente Amplio por México deja muchas dudas, afirmó el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien buscaba ser candidato presidencial de la oposición, y por ello, exigió a su partido, el PRD, que se retire de dicho Comité.

Lo anterior, después de que no fue contemplado para continuar en el proceso interno, al no cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria, de conseguir al menos 150 mil firmas de apoyo a su aspiración, según el Comité organizador.

“Voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido se retire del Comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas”, indicó en un video que compartió en sus redes sociales.

“Estoy informado de la decisión que tomó el Comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México; como hombre de leyes y de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto, y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias”, refirió en su publicación.

Detalló que también solicitará que se realice una auditoría técnica y una informática al proceso, “porque es muy dudoso, muy extraño, tardó seis días para que funcionara la plataforma, y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma”.

“No confío en el proveedor y, por lo tanto, necesitamos técnicamente el dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré, pero ‘chicanadas’ de esta naturaleza, no las voy a aceptar”, añadió el exmandatario michoacano.

También expuso que analizará la posibilidad de presentar una queja ante las autoridades electorales porque “es injusta la decisión que ha tomado el Comité organizador, porque no conocemos con qué criterios, elementos, han tomado esa decisión; el Comité deja muchas dudas, y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México, qué tanto necesita nuestro querido país”.

Mancera lamenta exclusión

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, también quedó fuera de la contienda.

“Después del anuncio de registro de 195 mil 575 simpatías por nuestra parte dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por México, a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen de continuar en el proceso”, apuntó en sus redes sociales, y dejó clara su “inconformidad independientemente de lo que resulte; el daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”.

SUN

Santiago Creel y Xóchitl Gálvez son los representantes del PAN que continúan en el proceso interno del Frente Amplio por México. EFE/M. Guzmán

Dirigentes del PAN cierran filas con Xóchitl y Creel

Los dirigentes estatales del PAN cerraron filas con Xóchitl Gálvez y Santiago Creel como aspirantes a la candidatura presidencial opositora, mientras que Marko Cortés propuso a Francisco García Cabeza de Vaca como parte del grupo de expertos del Frente Amplio por México.

“Después de recibir la notificación de haber logrado los requisitos necesarios de apoyo social para pasar a la siguiente etapa, nos acompañaron a nuestra reunión mensual de dirigentes estatales del PAN Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, donde se hizo un gran cierre de filas y el compromiso de seguir trabajando juntos por un México más justo, equitativo y próspero”.

“Expresamos una felicitación a quienes lograron el respaldo ciudadano necesario para continuar en la siguiente etapa del proceso, Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda, Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid.

“Asimismo, reconocemos y agradecemos a los aspirantes: Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Silvano Aureoles Conejo, José Jaime Enríquez Félix, Miguel Ángel Mancera, Israel Rivas Bastida y Sergio Ibán Torres Bravo, quienes no avanzaron a la siguiente etapa, pero han dejado su huella en este proceso. Sus ideas y aportes son muy valiosos, y sin duda contribuirán a enriquecer el debate político y van a fortalecer el Frente amplio por México”.

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, propondrá a los líderes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, que bajo el espíritu de inclusión del Frente, se incorpore a Francisco Cabeza de Vaca a la mesa de expertos del Frente Amplio por México con el tema de Seguridad, con el fin de que se aproveche su experiencia en la materia.

De igual forma, comprometidos en la construcción de la Plataforma Electoral de Acción Nacional en la que participen todos los sectores de la sociedad, invitaremos a Ignacio Loyola para que forme parte de la Comisión Redactora.

SUN

Tribunal autoriza seguir en su cargo a los aspirantes

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó ayer que los legisladores Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera, podrán permanecer en su cargo para participar en el proceso del Frente Amplio por México.

La propuesta de ordenar la separación del cargo de los funcionarios públicos en los lineamientos emitidos por el INE fue rechazada con cinco votos en contra y dos a favor.

Al presentar su proyecto, afirmó que resulta evidente la incompatibilidad entre lo mandatado en la Constitución y desarrollado en la línea jurisprudencial de la Sala Superior, con la participación de las personas inscritas en los procesos políticos que están siendo regulados por los lineamientos.

“Las personas inscritas ejercen un rol protagónico en el desarrollo de estos procesos. Son quienes encabezan los actos, actividades y propaganda con la finalidad de ocupar los liderazgos políticos que se están construyendo en estos procesos”, apuntó la Sala Superior.

La magistrada Mónica Soto consideró que la separación del cargo es una medida excesiva, y que estaría suponiendo que se están cometiendo actos anticipados de campaña.

En el mismo sentido, el magistrado José Luis Vargas, dijo que si bien la finalidad de esta medida es tutelar un principio de equidad, esto puede anular el ejercicio constitucional de ejercer un cargo público.

SUN

LAS GIRAS DE MORENA

Sheinbaum pide facilitar el voto en el extranjero

SUN/G. Pano

Al celebrar que es puntera en una encuesta realizada en Estados Unidos, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que falicite el voto de mexicanos en el extranjero.

“Aprovecho aquí para que el INE facilite el voto de los mexicanos en el extranjero. Ya no voy a decir más porque el INE me va a sancionar”, comentó ayer en una asamblea informativa en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de sus recorridos.

Sheinbaum señaló que es muy difícil votar como mexicano en Estados Unidos, “parece que les ponen trabas para que no voten. Entonces aquí solicito que el INE facilite el voto de los mexicanos en el extranjero”, expuso la exjefa de Gobierno de la CDMX.

Ebrard invitará a otras “corcholatas”

SUN/G, Espinosa

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, dijo ayer que invitará al resto de las “corcholatas” a formar parte de su Gobierno, en caso de resultar ganador de la encuesta de la Cuarta Transformación.

“A Claudia (Sheinbaum) la voy a invitar a Gobernación, a ver si acepta; a Adán Augusto, pues creo que se va a ir a la Cámara de Diputados. Habrá que hablar con Fernández Noroña, no me ha comentado él cuál es su aspiración. Ricardo Monreal tampoco me lo ha comentado. Pero yo los invitaría a todos, ¿por qué no? Todas, a todos”, expresó el excanciller.

En conferencia de prensa en Toluca, Ebrard estimó que no habría ningún conflicto tras darse a conocer los resultados de la encuesta de Morena.

Fracasará campaña de la oposición: Adán

TWITTER/adan_augusto

Al afirmar que sólo se trata de berrinches políticos, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, consideró ayer que no tendrá éxito la campaña de la oposición contra los libros de texto gratuitos de la SEP, que incluye la pretensión de algunos gobernadores de impedir su entrega a los maestros, niños y adolescentes en algunos Estados del país.

“Nosotros vamos a defender con todo la educación pública, laica y gratuita y el derecho a que tengan acceso a ella la niñez y la juventud del país”, aseguró el exsecretario de Gobernación, y dijo que los opositores no tendrán éxito en tratar de impedir la entrega de los libros, porque sólo se trata de berrinches políticos.

Busquemos soluciones: Monreal

TWITTER/RicardoMonrealA

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, aseveró ayer en Mexicali que el acceso a la justicia de la mujer es inevitable y es ahora “una urgencia que tenemos que cumplir”.

Afirmó Monreal que las sociedades con mayor igualdad, equidad de género, diversidad e inclusión padecen menos pobreza, poseen mejores índices de salud y productividad, por lo que crece la economía, se fortalece la justicia y hay una mayor percepción de paz.

“Tenemos que empezar a frenar la percepción de que las injusticias se resuelven con descalificaciones o exclusión, no lo aceptamos, no busquemos culpables, sino soluciones”, aseguró en Baja California el legislador morenista.

Noroña defiende a los libros de la SEP

TWITTER/fernandeznorona

El aspirante a candidato presidencial para continuar con la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, aplaudió ayer las conferencias vespertinas sobre los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza para explicar los contenidos de las obras, ante la polémica desatada por los errores y tipo de contenidos que albergan.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) aseguró que estos materiales “irritan a la derecha” porque tienen avances en la visión humanista, de tolerancia, respeto, libertad y aprecio por la defensa de los derechos del pueblo pues, en su opinión, los gobernantes de sexenios anteriores ni si quiera brindaban las condiciones mínimas para que niños y niñas pudieran estudiar, aseguró el legislador.

“Partidos deben cuidarse de infiltraciones del crimen organizado”

Luego de reconocer que el riesgo de que integrantes del crimen organizado intervengan en los distintos partidos, el gobernador de Jalisco envió un mensaje a las diferentes agrupaciones políticas para que sean responsables y no sumen a criminales a sus filas, de cara a los comicios de 2024.

“Siempre ha sido así y cada partido debe ser responsable de eso, y vaya que hay partidos que tienen que echarle un ojo al tema, porque vaya que el riesgo de las infiltraciones es real”, expresó.

Para él, cada organismo político debe entender la responsabilidad que tienen frente a la democracia y ante la ciudadanía, por lo cual deben fijarse muy bien en quiénes serán las figuras que sumarán a sus partidos de frente a los comicios del año próximo.

Por otro lado, el mandatario apoyó la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado ante la asignación de 693 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, incluyendo prerrogativas, actividades específicas y actividades para la obtención del voto, y donde Movimiento Ciudadano será el que más recursos reciba en total, con 200 millones 622 mil pesos.

“Es lo que corresponde por ley. En ese tema no me toca a mí opinar; eso es aprobado por el Congreso y el IEPC es la autoridad del tema, que lo resuelvan ellos”, indicó el mandatario estatal.