El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue la investigación para dar con el paradero de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, porque hasta ahora "no se tiene nada en definitivo".

"Se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Lagos de Moreno, hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso puedo informar, no podemos trasmitir más información que esa, se están haciendo análisis y se está ayudando al gobierno de Jalisco".

López Obrador hizo un llamado a la población a que no acepten todo lo que sale en las redes sociales porque "hay muchas mentiras falsas".

Criticó que hace dos días "hubo quien creyó que habían desaparecido cinco personas más, hermanos, pero no fue así, y están en Estados Unidos, pues ellos mismos lo informaron".

"Pero estuvo como dos días en las redes la noticia, si hacemos el análisis seguramente en todos los noticieros, cuando no era cierto, hay que tener cuidado. Nosotros no vamos ocultar nada, no somos tapadera, pero hay que tener cuidado, no creer todo, hay mucha manipulación".

vll