El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena) por el anunció de su casamiento con su pareja Jesús María Tarriba Unger, pero descartó asistir a la boda.

En conferencia de prensa "mañanera" y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló, de manera seria, que desde hace años no asiste a bodas ni a bautizos.

"Felicidades, muchas felicidades, todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe de celebrarse, no hay que enojarse, ni andar con cara dura, ni amargarnos, mucho menos frustrarse. Hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto".

"¿Va a asistir a la boda?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Pues eso es otra cosa, por lo general no asisto a ceremonias, ni a bautizos, ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho y entonces, pues, tendría yo que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, millones de amigos, hermanos, hermanas, la verdad hay cariño, mucho cariño y es recíproco con mucha gente, no solo mi familia o mi familia es muy grande", contestó.

