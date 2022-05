Cada que Andrés Manuel López Obrador dice o hace algo, ahí está presente en redes sociales el expresidente panista, Vicente Fox Quesada, para expresar su postura o simplemente para burlarse del Mandatario.

Este es el caso, luego de que Andrés Manuel López Obrador asegurara que no asistiría a la Cumbre de las Américas, programada para junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, Vicente Fox no se hizo esperar y se burló del Presidente.

"Uta!! Te van a extrañar", escribió Fox Quesada en un tuit en el que compartió la noticia con las declaraciones del Presidente de la República, como burla a la amenaza del Mandatario.

Según López Obrador, podría no asistir a la Cumbre de las Américas como protesta y en su lugar mandaría al canciller Marcelo Ebrard, luego de que Estados Unidos revelara que ve "poco probable" convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua a dicha reunión.

"Si un país no quiere asistir, pues ya ese es su derecho, pero ¿cómo una cumbre (es) de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?", ironizó sobre el tema López Obrador.

