El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que en sexenios pasados, el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) "lo manejaba" el narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y tenía categoría 1 en seguridad aérea.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal destacó que en el juicio contra Genaro García Luna, el narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, "El Conejo" señaló que elementos de la extinta Policía Federal le cargaban hasta la maleta y lo dejaban en la puerta del avión en el aeropuerto capitalino.

"No dicen nada de lo de García Luna, uno de los testigos de ayer hasta hizo reír lamentablemente a los que estaban en el salón. Este señor de origen colombiano "El Conejo") decía que lo mandaban al Aeropuerto, lo atiende la Policía Federal - esa que defienden los periodistas famosos que ya no existe desde luego - dice que le cargaron hasta la maleta, y lo dejaron en la puerta del avión.

"El Aeropuerto tenía Categoría 1 cuando lo manejaba 'El Mayo' porque eso es lo que están dando a conocer, el aeropuerto tenía Categoría 1 y ahora tiene Categoría 2, y andamos buscando que nos den la Categoría 1 que no sean malitos, para que vean como se simulaba y como era una red de componendas y complicidades, como decía Tolstoi 'Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores'. Así estábamos", dijo.

