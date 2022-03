Con la frase "misión cumplida", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyó su conferencia de prensa "mañanera" desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), minutos antes de la ceremonia de entrega recepción de las instalaciones, con la que formalmente fue inaugurada la nueva terminal aérea.

Durante la rueda de prensa "mañanera", que tuvo una duración de 1 hora con 59 minutos, AMLO y los funcionarios del Gobierno federal involucrados en el proyecto aeroportuario dieron detalles de las diferentes obras realizadas para poder poner en operación este nuevo aeropuerto internacional.

López Obrador destacó que esta terminal aérea era muy necesaria porque vendrá a resolver el problema de saturación que padece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recordó que hace muchos años no se realizaba un aeropuerto de esta magnitud en el país.

AMLO pidió que se mostraran en pantalla las portadas de los diarios de este lunes para ver si se había publicado la noticia de la entrada en operación del AIFA.

"Y no es porque seamos nosotros, es que ¿Desde cuándo no se hace un aeropuerto en la Ciudad? Pues no pudieron en el gobierno del presidente (Ernesto) Zedillo, no pudieron en el gobierno del presidente (Vicente) Fox, no pudieron en el gobierno del presidente (Felipe) Calderón, no pudieron en el gobierno del presidente (Enrique) Peña. Es hasta ahora, sí es noticia, sí es nota", remarcó.

Señaló que es cuestión de hacer la historia, de por qué no habían logrado las anteriores administraciones "terminar una obra como esta".

