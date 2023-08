5 cosas para hacer en casa y que el regreso a clases no sea difícil

Regresar a clases es un momento que causa mucha emoción para los estudiantes, sin embargo, decirle adiós a las vacaciones no es sencillo. Para que este regreso a clases sea todo un éxito, la Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer algunas claves que todo padre debe implementar en su vida para que a todos se les haga más sencillo volver a la escuela.

1. Retoma la rutina de sueño

Mantener un buen hábito de sueño, no es fácil; pero es lo mejor que cualquer persona necesita tener para mantenerse activo y receptivo durante el día. El sueño le permite al cuerpo renovarse y reponerse, por lo que es crucial que establecer una hora para ir a la cama y alejarse de las pantallas y distractores es fundamental para empezar el día con el pie derecho.

Si bien, la Secretaría de Educación recomienda que esto se haga días antes de acudir a la escuela, en caso de que no haya sido así, éste es un buen momento para implementarlo.

2. Guardar en la mochila los útiles necesarios

Todo estudiante, no importa el nivel de educación, acomodar las cosas que se necesitarán al siguiente día es lo mejor que se puede hacer para que el alumno no olvide nada y no haga las cosas a las prisas, así le da tiempo de dormir lo necesario y tener su desayuno.

3. Alistar el uniforme una noche antes

Al igual que la mochila, alistar el uniforme una noche antes es lo mejor que se puede hacer. Dejarlo colgado, plancha y los zapatos limpios agilizarán el proceso para salir e irse a clases.

4. Medir el tiempo de recorrido

Ahora que todos regresarán a la escuela, el tráfico se verá afectado, por lo que si ya te habías acostumbrado a acortar distancias porque no había muchos vehículos transitando, recuerda que el primer día de clases puede ser caótico, por lo que toma tu tempo y asegúrate que no haya cierres viales.

5. Proporcionar un desayuno con alta calidad nutritiva

El desayuno es la comida más importante del día. En caso de que les cueste hacer el desayuno completo, pueden tomar un vaso de leche con cereales, yogur y fruta; incluso un pan con queso con una pieza de fruta puede ser un desayuno nutritivo. Eso sí, asegúrate de que el niño o la niña lleve lonche a la escuela para comer su refrigiero a la hora del receso.

Secretaría de Educación