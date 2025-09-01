SMN advierte lluvias intensas por posible ciclón tropical al inicio de esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se espera un temporal de lluvias en diversas regiones del país durante los próximos días, principalmente en el noroeste y occidente, debido al desplazamiento de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano. Este fenómeno, junto con otros sistemas atmosféricos activos, como el monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión, generará lluvias intensas, descargas eléctricas, granizadas y oleaje elevado.

Para este lunes 1 de septiembre, el monzón mexicano y la onda tropical núm. 29, en combinación con otros sistemas, originarán lluvias muy fuertes a intensas en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También se esperan chubascos y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, así como posible caída de granizo en el centro y occidente. En la península de Yucatán y el sureste mexicano, habrá lluvias fuertes por la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe.

Durante el martes 2 de septiembre, se pronostica que la baja presión frente a las costas de Jalisco se fortalezca, lo que podría dar lugar a un ciclón tropical. Esto provocará intensas lluvias y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, el sistema frontal núm. 1 se mantendrá estacionario sobre el noreste del país, generando lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mientras que en el centro y oriente se esperan precipitaciones por el ingreso de humedad y divergencia en altura.

Del miércoles 3 al viernes 5 de septiembre, el posible ciclón tropical se moverá hacia la península de Baja California y el golfo de California, intensificando las lluvias en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Se esperan precipitaciones intensas a torrenciales, rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje que podría alcanzar entre 4.5 y 6.5 metros de altura en costas del Pacífico norte y noroeste. El canal de baja presión y nuevas ondas tropicales mantendrán condiciones de lluvia en el occidente, centro, oriente y sur del país.

Además de las lluvias, se prevén temperaturas extremas. En los próximos días, el ambiente seguirá caluroso en entidades del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán. Las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C en zonas de Baja California y Sonora, y mantenerse por arriba de los 35 °C en al menos 20 estados. En contraste, durante las madrugadas se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, y ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas y afectaciones a la infraestructura. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles emergencias.

