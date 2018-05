"El Bronco" reforzará su campaña mediante redes sociales

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, informó que a partir del 1 de junio jóvenes cibernautas en el país le darán un giro a su campaña y que en la Ciudad de México ya cuenta con una base donde operan 500.

Expuso que ya está listo para que el 1 de junio unos "60 mil" jóvenes trabajen en su campaña para darle la vuelta a través de las redes sociales. "Primero hicimos una campaña para que me conocieran, la de mochar la mano es perfecta para que México me conozca, y me conocieron también a partir del debate", dijo.

Explicó que cuenta ya con un centro cibernético en la Ciudad de México, donde trabajan 500 jóvenes para promover el voto en su favor porque la campaña es "totalmente cibernética", aunque "sí estoy recorriendo el país evidentemente para escuchar y sentir si nuestra campaña está funcionando".

"El Bronco" consideró ser el único que ha hecho propuestas contundentes para terminar con la corrupción y acabar con la pobreza quitando el asistencialismo que denigra a las personas.

Indicó que a través de Facebook en breve dará a conocer una propuesta para los seguidores de cada ciudad del país.

Por la tarde Jaime Rodríguez visitó el monumento a Adolfo López Mateos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde saludó y platicó con los ciudadanos que pasaban por el lugar.

Abordó algunas unidades de transporte público para saludar y solicitar el voto de los pasajeros, quienes sorprendidos escucharon al candidato independiente.