Avalan dictamen en comisiones para sancionar intimidación vial

La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco aprobó una ley que sanciona la intimidación vial cometida por conductores de vehículos motorizados hacia quienes utilizan otro tipo de transporte, así como a peatones.

La propuesta, presentada por la diputada local, Mariana Casillas, plantea sancionar a las personas conductoras de vehículos motorizados públicos o particulares que agredan, acosen u hostiguen de manera persistente a ciclistas o usuarios de patines eléctricos o que, incluso, embistan a peatones o quienes utilicen otros medios de transporte.

"El uso de un vehículo motorizado, sea de servicio público o particular, de manera negligente o deliberada o agresiva, con una intención coercitiva o de reclamo, mediante conductas que busquen generar miedo, presión o sometimiento en personas usuarias de la vía con derecho preferente, sin que sea necesario que se produzca un daño físico directo", se lee en la iniciativa.

Para ello, se proponen arrestos administrativos de 24 a 36 horas a los agresores de peatones o de vehículos no motorizados. La legisladora de Futuro, Mariana Casillas, aseguró que quienes usan bicicletas suelen ser agredidos por aquellas personas que viajan en vehículos motorizados, por lo que buscan impulsar el derecho a un tránsito seguro.

"Esta iniciativa la construimos con mujeres integrantes de colectivas ciclistas que han sufrido acoso e intimidación por parte de personas que viajan en vehículos motorizados. Existe una violencia tremenda para quienes nos movilizamos de otras formas distintas a las de los automóviles; este derecho a caminar, a andar en bici o en el transporte que queramos de forma pacífica en la calle, es lo que queremos reforzar con estas reformas", explicó.

También se plantea que si hay conductas intimidatorias por razones de género o haya reincidencia en ellas, se obligue al agresor a tomar cursos de sensibilización y capacitación en la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

La iniciativa recibió el voto a favor en la comisión de las legisladoras emecistas Alejandra Giadans y Monserrat Pérez, al igual que de Mariana Casillas de Futuro y Yussara Canales del Partido Verde.

JM