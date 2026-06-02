Hasta el momento, suman más de 450 negocios y pequeñas empresas de Zapopan, principalmente del sector turístico, que han sido capacitadas en diferentes temas relacionados con el Mundial de Futbol FIFA 2026, que inicia el próximo 11 de junio.

La capacitación contempla temas de higiene, inclusión, seguridad, trata de personas, manejo de precios, entre otros .

Salvador Villaseñor, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, explicó que esta preparación es fundamental para recibir a los turistas que visitarán el municipio durante la justa mundialista.

"Vamos superando el reto. Estamos hablando de más de 450 empresas, pero esto es un legado que se queda. Empezó antes del Mundial, pero continúa. Estamos capacitando a hoteles, restaurantes, moteles, taxistas y a todos los prestadores de servicios turísticos", añadió.

El funcionario admitió que en el municipio de Zapopan existen más de 90 mil unidades económicas , por lo que aún faltan muchos negocios por capacitar.

Además de negocios y empresas, el Ayuntamiento de Zapopan también capacita a policías en el idioma inglés como parte de la estrategia para fortalecer la atención ciudadana y la preparación para eventos internacionales como el Mundial de Futbol.

Este martes se graduaron 250 cadetes y civiles mediante el programa Zapopan Bilingüe.

"Sumamos, obviamente, a la Policía de Zapopan para que esté bien capacitada, bien organizada y preparada para la Copa del Mundo, que está a punto de comenzar", comentó.

El funcionario explicó que este programa se realiza con el apoyo de Proulex y que ya va en su sexta generación.

"La idea es capacitar a los cadetes para que, al momento de ingresar a la Policía de Zapopan, tengan más fortalecidas sus habilidades. Ahora cuentan con un valor agregado para desempeñar su función", añadió.

"Vamos por siete generaciones y son de 2 a 3 millones de pesos por generación. Vale mucho la pena tener gente capacitada", sostuvo.

Durante la entrega de reconocimientos, Salvador Villaseñor señaló que seguirán capacitando a ciudadanos y elementos de la Comisaría de Zapopan mediante políticas públicas que permitan contar con ciudadanos y policías mejor preparados.

"Queremos lograr ser la mejor policía del estado, que ya lo somos. Yo siempre los presumo con mucho orgullo y me gusta mucho trabajar con mis compañeros", concluyó Salvador Villaseñor.

SV