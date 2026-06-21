Zapopan ofrece actas gratuitas en junio: conoce cómo obtener la tuya

El Gobierno de Zapopan puso en marcha la campaña anual que permite a los ciudadanos obtener actas gratuitas durante todo el mes de junio de 2026. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a documentos de identidad fundamentales, por lo que las personas interesadas podrán solicitar una copia certificada de nacimiento, matrimonio o defunción sin costo alguno, siempre y cuando el registro original se haya llevado a cabo en alguna de las oficialías del Registro Civil del municipio.

La estrategia, conocida oficialmente como Mes del Acta, permanecerá vigente hasta el próximo 30 de junio.

De acuerdo con las autoridades municipales, cada documento expedido representa un ahorro directo de 109 pesos para los bolsillos de los ciudadanos. Este esfuerzo institucional tiene como objetivo principal apoyar la economía de las familias zapopanas.

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¿Cómo solicitar un acta gratuita en Zapopan?

Para acceder a este beneficio gubernamental, los solicitantes deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por la dependencia municipal. El requisito indispensable es que el acto civil, ya sea el nacimiento, el enlace matrimonial o el deceso, se encuentre debidamente registrado en el municipio de Zapopan. Además, con el fin de beneficiar al mayor número de personas posible y evitar el acaparamiento, se ha establecido un límite estricto que permite la entrega de un máximo de dos fichas por cada persona que acuda a realizar la solicitud presencial.

En cuanto a la logística de atención al público, las autoridades han detallado que la dinámica de entrega funciona mediante un sistema de turnos diarios.

Cada jornada se reparten 100 fichas por cada tipo de acta en las oficialías participantes, las cuales se asignan en estricto orden conforme los ciudadanos van llegando a las instalaciones. El horario de servicio establecido para esta campaña especial es de 9:00 de la mañana a 15:00 horas, de lunes a viernes, en cualquier oficialía del Registro Civil que se encuentre operando con normalidad.

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La importancia de la certeza jurídica

Rosa Patricia Rivera Zúñiga, directora del Registro Civil de Zapopan, ha destacado la relevancia de contar con estos papeles actualizados. La funcionaria explicó que las actas son instrumentos jurídicos indispensables para acreditar la identidad de las personas y resultan obligatorias para acceder a servicios básicos relacionados con la educación, la salud, la inscripción a programas sociales y la realización de diversos procedimientos administrativos en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, las autoridades recomiendan a la población aprovechar esta visita a las oficialías para revisar minuciosamente que no existan errores en sus registros. Es importante verificar que los nombres, apellidos y datos familiares estén escritos correctamente, ya que cualquier inconsistencia, por mínima que parezca, puede generar dificultades y retrasos en trámites futuros, tales como la obtención del pasaporte, la credencial para votar o las solicitudes de becas escolares.

Impacto de la campaña Mes del Acta en Zapopan

El impacto de esta campaña ha sido notable en ediciones anteriores. Tan solo durante el año 2025, el municipio logró entregar más de 29 mil actas gratuitas, de las cuales la gran mayoría correspondieron a registros de nacimiento, seguidas por las de matrimonio y defunción. Para la edición de 2026, se reporta que en los primeros días del mes ya se han expedido miles de certificados, reflejando una excelente respuesta ciudadana.

Finalmente, el Ayuntamiento hace un atento llamado a toda la ciudadanía para que no deje este importante trámite para el último momento y acuda con la debida anticipación a su oficialía más cercana.

Al planificar la visita y llegar temprano para asegurar una de las 100 fichas diarias disponibles, los habitantes de Zapopan podrán garantizar la obtención de sus documentos oficiales sin contratiempos, aprovechando al máximo este programa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB