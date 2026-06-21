Realizan en patio para vehículos de plataformas más de 17 mil servicios en los primeros 13 días de operación

El 17 de junio alcanzó la cifra récord de operación con 2 mil 204 servicios en una sola jornada

El Patio para Vehículos de Plataforma ubicado afuera del Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 17 mil 854 servicios durante los primeros 13 días de operación , y superó las expectativas previstas para la etapa inicial.

Jornada récord y vigilancia permanente

La Secretaría de Transporte (SETRAN), informó que las instalaciones, puestas en funcionamiento por el Gobierno de Jalisco el pasado 5 de junio, se consolidan como una opción de traslado para las personas usuarias de servicios de plataforma que se desplazan entre la terminal aérea y la ciudad de una forma más eficiente y segura.

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

El miércoles 17 de junio se alcanzó la cifra más alta de operación desde la apertura, al registrar 2 mil 204 servicios en un solo día, lo que permitió atender a miles de personas mediante un esquema de movilidad ordenado y seguro.

Para garantizar la seguridad de las y los viajeros, SETRAN mantiene un operativo permanente de supervisión en las instalaciones y en los vehículos que ingresan al patio.

Cero tolerancia a viajes no autorizados

Como resultado de las labores, el jueves se detectó a un conductor que pretendía realizar un servicio fuera de la aplicación digital, a solicitud de una persona usuaria. Ante esta situación, personal de Supervisión al Transporte aplicó la sanción correspondiente, el vehículo fue retenido y se brindó orientación al pasajero sobre los riesgos de este tipo de prácticas.

El Patio para Vehículos de Plataforma opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y cuenta con sanitarios, bebederos, puertos de carga USB, conexión Wi-Fi, sistema de video vigilancia y personal operativo permanente.

Como parte del proyecto, el Gobierno de Jalisco implementó un servicio gratuito de transporte mediante autobuses cien por ciento eléctricos, que enlazan la terminal aérea con el patio operativo con una frecuencia aproximada de 5 minutos.

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

Las unidades cuentan con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal, además de partir desde la zona de llegadas internacionales para facilitar el traslado de las y los pasajeros hacia el área de abordaje de vehículos de plataforma.

Para saber más:

Ofrecer viajes fuera de las plataformas, así como hacerlo con placas foráneas del vehículo, son algunas de las prácticas prohibidas por la Ley y el Reglamento de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, ya que pueden representar un riesgo para los pasajeros al no contar con la certeza del vehículo, empresa y conductor, por lo que se sancionan acorde a la misma reglamentación.

Después de la etapa de adaptación, se determinó que solo podrán ingresar aquellos vehículos de plataformas que ya cuenten con un viaje solicitado, para eficientar el movimiento dentro del mismo.

NG