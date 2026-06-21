Entre goles y tornamesas: Expo Vinilos regresa a Guadalajara con una edición mundialista

Mientras las conversaciones giran alrededor de los partidos y las pantallas se llenan de estadísticas y repeticiones, en el corazón de Guadalajara otro tipo de ritual se prepara para reunir a cientos de personas.

No hay camisetas ni silbatazos, sino portadas gastadas por el tiempo, agujas sobre acetato y largas conversaciones sobre discos difíciles de encontrar. El Mundial también tendrá una banda sonora, y una parte de ella se escuchará en Expo Vinilos Guadalajara.

La feria dedicada al coleccionismo musical regresará los próximos 27 y 28 de junio con una edición especial de carácter mundialista que transformará el Café Benito del Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) en un punto de encuentro para melómanos, coleccionistas y curiosos. La entrada será gratuita y las actividades se extenderán de las 12:00 a las 21:00 horas.

La cita reunirá a más de 50 expositores provenientes de distintas partes del país, quienes llevarán miles de discos de vinilo que abarcan varias décadas y géneros musicales. Desde clásicos del rock, jazz y soul hasta música tropical, electrónica, punk o grabaciones contemporáneas, la feria busca ofrecer un panorama amplio de la cultura del acetato y del coleccionismo independiente.

Más que discos: una experiencia sensorial

Más allá de la compra y venta de discos, Expo Vinilos se ha consolidado como un espacio donde la música se vive desde otros ritmos. Los asistentes podrán encontrar tornamesas, equipo de audio, memorabilia vintage y material de sellos independientes que continúan apostando por las ediciones físicas en una época dominada por las plataformas digitales.

La experiencia estará acompañada por la participación de más de 30 DJs nacionales, encargados de musicalizar ambos días mediante sesiones en vivo. La selección abarcará diversos estilos y generaciones, recuperando la figura del DJ como curador musical y convirtiendo al LARVA en una gran pista sonora que acompañará a los visitantes durante toda la jornada.

La edición mundialista coincide con el ambiente que se vive en Guadalajara durante estas semanas. Mientras aficionados de distintas partes siguen los encuentros deportivos, Expo Vinilos propone otra forma de reunión, donde la conversación surge alrededor de los discos, las historias detrás de las grabaciones y la búsqueda de esas piezas que durante años han permanecido en listas de deseos.

La presencia de sellos independientes también forma parte del espíritu del encuentro. Muchos de ellos aprovecharán el festival para mostrar nuevas ediciones y proyectos enfocados en formatos físicos, un territorio que durante los últimos años ha recuperado fuerza entre las nuevas generaciones.

Un refugio generacional

A la música se sumarán propuestas gastronómicas y de mixología que acompañarán los recorridos entre cajas y estantes. Los organizadores también preparan sorteos y diversas actividades para el público.

El auge del vinilo, lejos de ser una moda pasajera, ha permitido recuperar una relación distinta con la música. Frente a la inmediatez del streaming, muchos coleccionistas encuentran en el disco un objeto cargado de memoria: las portadas, los encartes, el ritual de colocar la aguja y la escucha completa de un álbum forman parte de una experiencia que difícilmente puede replicarse en una pantalla.

En ese sentido, Expo Vinilos Guadalajara funciona como un espacio donde conviven generaciones distintas. Quienes crecieron con los acetatos comparten pasillos con jóvenes que descubren por primera vez el formato y buscan iniciar una colección propia.

Durante dos días, el Café Benito del LARVA se convertirá en un refugio para quienes entienden la música como algo más que una reproducción instantánea. Mientras el Mundial continúa escribiendo sus historias en las canchas, otra conversación tendrá lugar entre tornamesas, cajas de madera y discos que, décadas después de haber sido prensados, siguen encontrando nuevas manos dispuestas a escucharlos.

Expo Vinilos Guadalajara

Fechas: 27 y 28 de junio de 2026

Horario: 12:00 a 21:00 horas

Sede: Café Benito del Laboratorio de Arte Variedades (Av. Juárez 451, Centro de Guadalajara)

Entrada: Gratuita

NG