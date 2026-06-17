Presentan resultados de la Guía Imperdible Jalisco para impulsar negocios locales

La diputada local Gabriela Cárdenas presentó los resultados de la consulta pública para la creación de la Guía Imperdible Jalisco, que busca promover a los negocios locales.

El objetivo de la iniciativa impulsada por la legisladora emecista es reconocer y fortalecer la participación de las micros y pequeñas empresas locales, incrementando así la derrama económica en sus comunidades , tanto en el Mundial 2026 como después de la justa deportiva.

Más de 300 establecimientos fueron seleccionados para formar parte de la Guía Imperdible Jalisco

Cárdenas mencionó que participaron alrededor de 346 sitios gastronómicos de distintos tipos, lo que describió como que "hay un poquito de todo", permitiendo la oportunidad de participar a aquellos puntos de comida que ya se han establecido.

"Fueron 380, pero sin repetirse; al final fueron 346, de todo un poco: fonditas, menuderías, taquerías, establecimientos formales que la gente ya recomienda. No limitamos la participación, por eso podemos ver restaurantes que ya tienen un poco más de tiempo, un poco más de tamaño, y hay un poco de todo".

La diputada mencionó algunos comercios que resaltaron, como El Canelo, el Molletero de Guadalajara, la Pulquería de la última Lucha, el Espacio Floré, Mariscos Puerto Navío, entre otros.

Estos restaurantes y establecimientos de comida serán publicados en la página de la Guía Imperdible Jalisco, con el fin de que la población y turistas principalmente puedan acudir a conocerlos y así, poder impulsar el consumo de lo hecho en Jalisco y se genere una mejor economía para quienes ofertan la variada gastronomía del Estado.

La iniciativa llevará promoción turística y económica a los municipios y Pueblos Mágicos de Jalisco

Gabriela Cárdenas señaló que la Guía Imperdible no solamente estará disponible durante la Copa del Mundo, sino que se les apoyará de distintas formas para que se siga promoviendo incluso después del torneo.

"Vamos a arrancar una ruta para acompañar a las pymes a la formalización, a darles mejores apoyos económicos (…) la pasan muy complicado luego con los retos que tienen en torno al seguro social, los impuestos, al SAT; son retos que viven en su día a día, la digitalización, el dinero electrónico".

La diputada señaló que también buscarán llevar la Guía Imperdible a los municipios de Jalisco, entre ellos, los principales destinos turísticos como son los Pueblos Mágico s e impulsar el turismo local en ellos.

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