Decomisan en Guadalajara siete animales en peligro de extinción

Este miércoles el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que oficiales del Grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, lograron asegurar aproximadamente siete especies de animales silvestres en peligro de extinción, en la Colonia Atlas.

El decomiso se logró gracias a un reporte anónimo hecho al 9-1-1, en el cual se alertó que en Río Atotonilco y Río Autlán, de la ya citada colonia, un hombre vendía al parecer animales exóticos, por lo que acudieron al sitio.

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A su llegada los oficiales detectaron una maleta con varios animales, la cual fue asegurada.

CORTESÍA

Los ejemplares tenían buen estado de salud

Luego de una revisión preliminar, uniformados verificaron que los ejemplares tenían al parecer buen estado de salud, por lo que las trasladaron a la Unidad de Acopio y Salud Animal Tlajomulco (UNASAM), donde permanecerán en observación.

Los animales asegurados fueron un coatí, tucán, tecolote llanero, perico atolero, loro corona lila, serpiente ojo de gato y tres iguanas verdes, todas protegidas bajo la Norma NOM-059 de la SEMARNAT.

Sobre el sujeto que los tenía consigo la Comisaría no brindó mayores datos.

CORTESÍA

¿Qué establece la Norma NOM-059 de la SEMARNAT?

Esta regulación ambiental, bajo la figura de Norma Oficial Mexicana, se ha diseñado con el propósito central de catalogar y registrar de manera oficial a todas aquellas especies y comunidades de plantas (flora) y animales (fauna) que se encuentren bajo alguna condición de vulnerabilidad o peligro dentro del territorio mexicano. Para lograrlo, la norma se encarga de estructurar y mantener actualizados los listados correspondientes a la biodiversidad en riesgo del país.

Además de compilar estas listas, el documento normativo define los lineamientos, requisitos y procedimientos técnicos indispensables que se deben seguir para incorporar una nueva especie al listado, retirarla de él o modificar su nivel de gravedad (categoría de riesgo). Todo este proceso de clasificación se fundamenta en la aplicación de un método científico y estandarizado que evalúa con precisión el nivel real de peligro de extinción que enfrenta cada población estudiada.

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