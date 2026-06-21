Con la llegada del Mundial 2026, Guadalajara ha recibido a miles de visitantes nacionales e internacionales que recorren sus calles, prueban su gastronomía y conviven con los habitantes de la capital jalisciense. Sin embargo, además de aprender a pedir una torta ahogada o visitar el Centro Histórico, los turistas se encontrarán con algo muy particular: la forma de hablar de los tapatíos.

Aunque el español es el idioma predominante, en Guadalajara existen expresiones, palabras y modismos que forman parte de la identidad local y que pueden sorprender a quienes visitan la ciudad por primera vez.

Si estás en Guadalajara durante la Copa del Mundo, esta guía te ayudará a entender mejor las conversaciones cotidianas y a sentirte como un local.

El español tapatío tiene su propio estilo

Los habitantes de Guadalajara suelen utilizar expresiones coloquiales que mezclan costumbres regionales, influencia del occidente mexicano y palabras que han evolucionado con el tiempo.

Muchas de estas frases son tan comunes que se escuchan diariamente en mercados, restaurantes, estadios, plazas y reuniones familiares.

Conocerlas no solo facilitará la comunicación, sino que también permitirá comprender mejor la cultura local.

Palabras y expresiones que escucharás en Guadalajara

Ocupo

Una de las palabras más características de Jalisco.

Ejemplo:

"Ocupo un taxi".

Significa: "Necesito un taxi".

Arre

Se utiliza para expresar acuerdo o entusiasmo.

Ejemplo:

"¿Nos vemos en el estadio?"

"¡Arre!"

Fierro

Similar a "vamos" o "adelante".

Ejemplo:

"¿Listos para el partido?"

"¡Fierro!"

Simón

Forma coloquial de decir sí.

Nel

Significa no.

Chido

Algo bueno, agradable o divertido.

Machín

Mucho o en gran cantidad.

Ejemplo:

"Había gente machín en el Fan Fest".

Curado o cura

Algo gracioso o divertido.

Morra

Chica o joven.

Morro

Muchacho o adolescente.

Compa

Amigo.

Carnal

Hermano o amigo cercano.

Rola

Canción.

Cotorrear

Platicar o convivir.

Cotorreo

Ambiente divertido o reunión social.

Chamba

Trabajo.

Lana

Dinero.

Jale

Empleo o trabajo.

Aguas

Advertencia para tener cuidado.

Ejemplo:

"¡Aguas con el escalón!"

¿Mande?

Forma educada de pedir que repitan algo.

Ahorita

Puede significar ahora mismo... o dentro de unos minutos.

Qué onda

Saludo informal.

Qué rollo

Otra forma de saludar.

No manches

Expresión de sorpresa.

Está cañón

Algo complicado o difícil.

Qué padre

Algo muy bueno.

Está suave

Algo agradable.

Andar al cien

Estar muy bien o con mucha energía.

Tirar barra

Descansar o relajarse.

Dar el rol

Salir a pasear.

Echarse un taco

Ir a comer.

Pero si dicen "echarse un taco de ojo" es observar algo que alegra a la vista

Ponerse las pilas

Apresurarse o esforzarse más.

Hacer paro

Ayudar a alguien.

Echar la mano

Brindar apoyo.

Andar crudo

Tener resaca.

Qué cura

Algo divertido.

Bien perro

Muy bueno o impresionante.

Está pesado

Algo complicado o intenso.

Al rato

Más tarde.

Luego luego

Inmediatamente.

Ya estuvo

Asunto terminado o resuelto.

Expresiones que escucharás durante el Mundial

Durante los partidos y eventos relacionados con el Mundial 2026 será común escuchar frases como:

"¡Vamos con todo!"

"¡Fierro, México!"

"¡Está machín el ambiente!"

"¡Qué chido partido!"

"¡Arre, nos vemos en el estadio!"

"¿Jalas por unas tortas ahogadas?"

"Al rato nos lanzamos al Fan Fest."

Estas expresiones forman parte del lenguaje cotidiano de miles de tapatíos y reflejan el carácter amigable, relajado y festivo que distingue a Guadalajara.

Un idioma dentro del español mexicano

Aprender algunas palabras locales puede hacer que la experiencia de los turistas sea mucho más enriquecedora durante el Mundial 2026. Además de disfrutar del futbol, quienes visiten Guadalajara tendrán la oportunidad de conocer una ciudad con tradiciones únicas, una gastronomía reconocida internacionalmente y una forma de hablar que es parte esencial de su identidad.

Así que si escuchas a alguien decir "¿Qué onda, compa? ¿Jalas o qué?", no te preocupes. Probablemente solo te está invitando a sumarte al ambiente mundialista que promete convertir a Guadalajara en una de las sedes más vibrantes de la Copa del Mundo.

EE