Con la llegada del Mundial 2026, Guadalajara ha recibido a miles de visitantes nacionales e internacionales que recorren sus calles, prueban su gastronomía y conviven con los habitantes de la capital jalisciense. Sin embargo, además de aprender a pedir una torta ahogada o visitar el Centro Histórico, los turistas se encontrarán con algo muy particular: la forma de hablar de los tapatíos.Aunque el español es el idioma predominante, en Guadalajara existen expresiones, palabras y modismos que forman parte de la identidad local y que pueden sorprender a quienes visitan la ciudad por primera vez.Si estás en Guadalajara durante la Copa del Mundo, esta guía te ayudará a entender mejor las conversaciones cotidianas y a sentirte como un local.Los habitantes de Guadalajara suelen utilizar expresiones coloquiales que mezclan costumbres regionales, influencia del occidente mexicano y palabras que han evolucionado con el tiempo.Muchas de estas frases son tan comunes que se escuchan diariamente en mercados, restaurantes, estadios, plazas y reuniones familiares.Conocerlas no solo facilitará la comunicación, sino que también permitirá comprender mejor la cultura local.OcupoUna de las palabras más características de Jalisco.Ejemplo: "Ocupo un taxi". Significa: "Necesito un taxi".ArreSe utiliza para expresar acuerdo o entusiasmo.Ejemplo: "¿Nos vemos en el estadio?" "¡Arre!"FierroSimilar a "vamos" o "adelante".Ejemplo: "¿Listos para el partido?" "¡Fierro!"SimónForma coloquial de decir sí.NelSignifica no.ChidoAlgo bueno, agradable o divertido.MachínMucho o en gran cantidad.Ejemplo: "Había gente machín en el Fan Fest".Curado o curaAlgo gracioso o divertido.MorraChica o joven.MorroMuchacho o adolescente.CompaAmigo.CarnalHermano o amigo cercano.RolaCanción.CotorrearPlaticar o convivir.CotorreoAmbiente divertido o reunión social.ChambaTrabajo.LanaDinero.JaleEmpleo o trabajo.AguasAdvertencia para tener cuidado.Ejemplo: "¡Aguas con el escalón!"¿Mande?Forma educada de pedir que repitan algo.AhoritaPuede significar ahora mismo... o dentro de unos minutos.Qué ondaSaludo informal.Qué rolloOtra forma de saludar.No manchesExpresión de sorpresa.Está cañónAlgo complicado o difícil.Qué padreAlgo muy bueno.Está suaveAlgo agradable.Andar al cienEstar muy bien o con mucha energía.Tirar barraDescansar o relajarse.Dar el rolSalir a pasear.Echarse un tacoIr a comer. Pero si dicen "echarse un taco de ojo" es observar algo que alegra a la vistaPonerse las pilasApresurarse o esforzarse más.Hacer paroAyudar a alguien.Echar la manoBrindar apoyo.Andar crudoTener resaca.Qué curaAlgo divertido.Bien perroMuy bueno o impresionante.Está pesadoAlgo complicado o intenso.Al ratoMás tarde.Luego luegoInmediatamente.Ya estuvoAsunto terminado o resuelto. Durante los partidos y eventos relacionados con el Mundial 2026 será común escuchar frases como:"¡Vamos con todo!" "¡Fierro, México!" "¡Está machín el ambiente!" "¡Qué chido partido!" "¡Arre, nos vemos en el estadio!" "¿Jalas por unas tortas ahogadas?" "Al rato nos lanzamos al Fan Fest."Estas expresiones forman parte del lenguaje cotidiano de miles de tapatíos y reflejan el carácter amigable, relajado y festivo que distingue a Guadalajara.Aprender algunas palabras locales puede hacer que la experiencia de los turistas sea mucho más enriquecedora durante el Mundial 2026. Además de disfrutar del futbol, quienes visiten Guadalajara tendrán la oportunidad de conocer una ciudad con tradiciones únicas, una gastronomía reconocida internacionalmente y una forma de hablar que es parte esencial de su identidad.Así que si escuchas a alguien decir "¿Qué onda, compa? ¿Jalas o qué?", no te preocupes. Probablemente solo te está invitando a sumarte al ambiente mundialista que promete convertir a Guadalajara en una de las sedes más vibrantes de la Copa del Mundo. EE