Zapopan entrega Manuales Internos de Seguridad a edificios públicos para reforzar protocolos

El Gobierno de Zapopan realizó la entrega de Programas Internos de Gestión Integral de Riesgos a distintos edificios públicos municipales, como parte de las acciones para fortalecer los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.

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Durante el acto protocolario, autoridades municipales señalaron que estos documentos buscan consolidar espacios más seguros tanto para los trabajadores como para ciudadanos que utilizan estos edificios.

Entregan programas de gestión de riesgos en edificios municipales

Entre los inmuebles que recibieron los programas se encuentran la Unidad de Mantenimiento Vehicular Patio 10, el Centro Integral de Servicios de Zapopan, la Unidad Administrativa Basílica y la Unidad Administrativa Sur Las Águilas.

CORTESÍA/GOBIERNO DE ZAPOPAN

Estos programas incluyen actividades de capacitación, simulacros y procesos de evaluación dirigidos al personal de cada dependencia , con el objetivo de reducir situaciones de vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinoza Ceballos, explicó que el proyecto comenzó hace tres años y actualmente contempla la identificación de edificios estratégicos dentro del municipio.

“Hemos identificado 196 edificios estratégicos del municipio en los que se está trabajando con el personal, se brindan servicios y se resguarda material estratégico”, señaló.

Agregó que los programas fueron desarrollados junto con personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, lo que permitió generar herramientas específicas para cada uno de los inmuebles identificados.

“Nuestra misión es proteger a las personas y usuarios que vienen a estas instalaciones, que se sientan cómodos y seguros en todo el municipio de Zapopan”, afirmó.

Buscan fortalecer la capacitación y atención ante emergencias

Espinoza Ceballos destacó que la preparación no solo debe centrarse en las actividades cotidianas, sino también en la reacción inmediata ante situaciones de emergencia.

Por su parte, la coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental de Zapopan, Dialhery Díaz González, señaló que anteriormente este tipo de procesos no recibían la atención suficiente dentro de la administración pública.

CORTESÍA/GOBIERNO DE ZAPOPAN

Asimismo, se realizaron convocatorias para integrar brigadas internas de capacitación en los distintos edificios municipales , las cuales tuvieron buena respuesta por parte del personal.

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Finalmente, Díaz González subrayó la importancia de mantener procesos constantes de formación y actualización en materia de protección civil.

"Es una herramienta más. Esperamos que las brigadas se puedan renovar, que las podamos seguir capacitando, para continuar con este nivel", concluyó.

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