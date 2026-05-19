Con la expectativa de incrementar las ventas por el Mundial de Fútbol, esta mañana inició la Expo ANTAD 2026 en Expo Guadalajara.

Este año, el foro alcanza una dimensión histórica con la participación de 1,600 proveedores, la representación de 50,000 marcas y la asistencia de delegaciones de 70 países, lo que consolida una plataforma estratégica para un sector que genera ventas anuales por 1.67 billones de pesos y opera más de 55,000 tiendas en el país.

Diego Cosío, presidente ejecutivo de ANTAD, señaló durante el arranque que la asociación tiene presencia en el 95% de los municipios del país y genera cerca de un millón de empleos formales, de los cuales el 56% son ocupados por mujeres.

“Hace 43 años, la ANTAD fue fundada por una docena de cadenas; hoy suma más de 125 cadenas a nivel nacional que incluyen autoservicios, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, farmacias y comercios de ropa, moda y accesorios”, destacó.

En entrevista, dijo que el sector sigue creciendo, aunque no al ritmo que se tenía anteriormente .

“El primer trimestre crecimos 4.8 por ciento en tiendas totales y alrededor de 2.5 por ciento en mismas tiendas”, indicó.

Diego Cosío confió en que el Mundial de Fútbol incremente el consumo en este sector.

En cuanto a las tendencias detectadas, la industria vira hacia la hiperpersonalización mediante inteligencia predictiva y la consolidación de la experiencia “phygital”, donde la infraestructura física y digital operan bajo una sola realidad para el cliente.

Expo ANTAD 2026 reafirma que el retail es el verdadero termómetro del consumo en México , un sector que hoy apuesta por la tecnología y la estabilidad jurídica para transformar la economía popular en prosperidad compartida.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; el senador Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía; Iván Escalante, procurador federal del Consumidor, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV