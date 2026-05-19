Alarcón pide que colectivos notifiquen a autoridades sobre jornadas de búsqueda

Luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, el coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno estatal, Roberto Alarcón, pidió a los colectivos respetar el acuerdo con las autoridades y notificarles cuando realicen jornadas de búsqueda. Las Madres Buscadoras ingresaron el pasado domingo al predio señalado tras recibir reportes anónimos, antes que personal de la Fiscalía estatal, de las Comisiones estatales y nacionales de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes llegaron al punto hasta las 2:30 p.m.

Ante el cuestionamiento de la supuesta ruptura en el acuerdo para realizar búsquedas organizadas y acompañadas con la autoridad, el funcionario señaló que “yo creo que algunos de ellos dejaron de cumplirlo”. Ayer lunes, al menos tres colectivos de búsqueda de desaparecidos reportaron hallazgos en jornadas sin la presencia de autoridades.

El objetivo del acompañamiento, dijo Alarcón Estrada, es brindar seguridad y evitar riesgos en predios inexplorados. “Que la autoridad, con los medios a su alcance, pueda hacer primero una revisión para evitar, sobre todo, explosivos que puedan colocar con la finalidad de atentar en contra de ellos (los colectivos). Reitero mi exhorto, mi petición a los colectivos: sus búsquedas son respetables pero hay que hacerlo con precaución”, dijo.

El mes pasado, en al menos dos jornadas de búsqueda en Tlajomulco y El Salto, Madres Buscadoras de Jalisco solicitaron la presencia de autoridades ante hallazgos positivos de restos humanos y amenazas de sujetos armados. Sin embargo, personal de seguridad tardó en llegar hasta 40 minutos en Tlajomulco y hasta cerca de la medianoche en El Salto.

Se enfrentan versiones de autoridades sobre puntos trabajados

En tanto, el coordinador advirtió que aún no se puede hablar de una cantidad específica de puntos intervenidos en el predio, pese a que ayer lunes el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, indicó que se trabajaba en 100 puntos distintos.

“No sé por qué hace alusión él. Ustedes lo entrevistaron, él dio su respuesta. Yo acabo de hablar con la vicefiscal (Blanca Trujillo). Reitero, fueron algunos, no se precisaron la cantidad, pero son parte de lo mismo, de este lugar donde se estuvieron incinerando. No sé de qué manera saltaron o se siguieron hacia allá, pero parece ser que es parte de lo mismo, del mismo lugar, de uno solo”, comentó.

Aunque reconoció que el predio es grande, señaló que aún están en curso las investigaciones para conocer qué es lo que se hacía en el lugar. El estado de calcinamiento en el que fueron hallados los restos, que también deben analizarse para verificar que se trata de humanos, aseguró; podría retrasar el análisis genético.

“Tampoco se han realizado entrevistas con vecinos y gente de la zona para conocer el estado del predio y los presuntos delitos que podrían haberse cometido. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabaja en el sitio recabando indicios”, afirmó.

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AL