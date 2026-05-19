PAN Jalisco rechazó aliarse con Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2027 desde hace un año y medio , recordó el presidente estatal Juan Pablo Colín Aguilar, quien aseguró que fue su partido el que descartó una unión entre ambas fuerzas políticas.

Luego de pactar con Morena el llamado plan B de la reforma electoral, el dirigente blanquiazul afirmó que no pueden relacionarse con una institución que se alió con “narcopolíticos”.

“El no del PAN lo tienen desde hace año y medio”

"Habría que recordarle a la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano que el no por parte del PAN lo tiene desde hace año y medio. Es decir, verbalizar que ellos son los que no quieren alianza, a lo mejor es la narrativa que traen entre sus pleitos internos.

"Insisto, hoy Movimiento Ciudadano cree que la tiene fácil y eso no solamente es un insulto al intelecto del electorado aquí en Jalisco, sino que hablas justamente de la soberbia que creen tener porque la ven fácil", advirtió.

Lanza críticas al gobierno de Guadalajara

El dirigente panista también aseguró que la administración de Verónica Delgadillo en Guadalajara pasará a la historia como “el peor Ayuntamiento de Guadalajara”.

Además, criticó la constante presencia de funcionarios emecistas en redes sociales y fotografías oficiales, al considerar que representa “un insulto al intelecto del electorado jalisciense”.

"Con ellos no vamos a pactar con quien decepcionó ya a los tapatíos, pero también con quien ya pactó con esos narcopolíticos de Morena", agregó.

FACEBOOK / PAN Jalisco

MC también había descartado alianzas

Ayer, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, también descartó una alianza con el PAN u otra fuerza política para las elecciones de 2027.

En entrevista con medios, afirmó que el partido busca construir relaciones con la ciudadanía para evitar que Morena gobierne en Jalisco.

Jalisco renovará más de mil 500 cargos en 2027

La dirigente señaló que, tras gobiernos del PAN y PRI, Movimiento Ciudadano llegó al Gobierno del Estado y “no pueden traicionar a la gente”.

En 2027, en Jalisco se renovarán diputaciones locales y federales, además de las alcaldías de los 125 municipios.

El proceso electoral comenzará en octubre próximo y contempla la elección de más de mil 500 cargos públicos únicamente en la entidad.

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