Tras el hallazgo del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco de restos humanos, artículos personales y un presunto crematorio clandestino en un predio en el municipio de Lagos de Moreno, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió a las autoridades estatales y federales dar certeza y transparencia a los familiares sobre lo encontrado en este sitio. Pidió una investigación seria, objetiva e institucional ante un hecho que se conoce en todo el país.

"Se necesita darle certeza a quienes viven en Lagos de Moreno, a quien vive en Jalisco y a quien vive en todo el país. Es obligado exigir transparencia, es obligado exigir una cadena de custodia de las pruebas. Es obligado exigir que las fiscalías investiguen de manera objetiva y el Poder Judicial sancione; ese es el deber ser de las instituciones en este país", sostuvo.

Advirtió que el clamor de las madres buscadoras es "una herida abierta" para México, mientras que las instituciones son incapaces de localizar a personas desaparecidas por falta de tecnología, inversión y asignación de recursos. Señaló que no existe estrategia ni coordinación para revertir este panorama.

Si como sociedad dejamos de exigir certeza, transparencia y resultados en búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, se corre el riesgo de normalizar la herida de las madres buscadoras, expresó. "Hay que seguir dando la lucha, hay que seguir exigiendo y, por supuesto, hay que seguir proponiendo porque esto no va a detenerse y no va a transformarse en positivo a favor de las familias en Jalisco y en todo México".

El presidente del PAN estatal, Juan Pablo Colín, lamentó que Jalisco se convirtió "en el gran ejemplo de desaparecidos" en por lo menos los últimos 10 años a nivel nacional. Lo que pasa en la entidad es lo que se vivía en Sinaloa hace años y en Michoacán, aseguró.

La dirigencia nacional y los diputados federales blanquiazules han emprendido acciones para que el Gobierno federal combata el crimen organizado, pero "es bien complicado cuando son cómplices y son parte del crimen organizado", indicó.

MF