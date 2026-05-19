Desde muy temprana hora de este martes, autoridades federales, entre ellas la Marina Armada de México, llevan a cabo un operativo en una finca de la colonia Santa Isabel, en el municipio de Guadalajara, mismo que alertó a vecinos de la zona , quienes observaron extrañados la movilización de las autoridades.

Te puede interesar: Destruyen armamento decomisado y nombran al nuevo comandante de la XV Zona Militar

De acuerdo con información extraoficial sobre el hecho, fue durante la madrugada cuando el personal federal irrumpió en el domicilio bajo una orden de cateo emitida desde las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, relacionada con los delitos de posesión de armas de fuego y delitos contra la salud, comúnmente vinculados al crimen organizado . La autoridad responsable del cateo es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Desde entonces, las autoridades federales han entrado y salido del domicilio, sin que hasta el momento se haya confirmado la detención de alguna persona. La zona continúa siendo vigilada por personal de la Marina.

Este tipo de operativos suele manejarse con sigilo debido a la relevancia de las investigaciones, por lo que no se informa de manera pública sobre los hallazgos hasta que las autoridades federales lo hacen oficial, ya sea a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, o mediante comunicados emitidos semanas después del hecho.

De acuerdo con vecinos de la zona de Jardines de Santa Isabel, desde 2024 se iniciaron obras de construcción en la finca cateada, la cual anteriormente albergaba una terraza para eventos infantiles. En la casa de tres plantas, que se distingue del resto de viviendas de la zona, l os vecinos percibían la entrada y salida frecuente de varios hombres en distintos vehículos de lujo y alta gama.

También puedes leer: Inicia reconstrucción del puente Arroyo Seco en carretera Guadalajara-Barra de Navidad

Apenas el pasado 1 de marzo se dio a conocer otro operativo realizado por autoridades federales en la colonia San Andrés, también en Guadalajara. La movilización incluyó varias unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como un helicóptero oficial que, en conjunto, resguardaron la calle Gigantes. Sin embargo, no se emitió información alguna sobre el hecho, ni el día del operativo ni en las semanas posteriores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP