Zapopan crece Zonas Pulsos de Vida ante aumento de casos de violencia contra mujeres

Ante el incremento de casos de violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento de Zapopan incrementará la instalación de Zonas Pulsos de Vida en diferentes zonas del municipio.

Durante la inauguración de la octava Zona Pulso de Vida el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, manifestó su preocupación por el alza en el reporte de actos de violencia contra la población.

"El reporte que recibo diariamente de Zapopan, sobre todo en las casas, estoy preocupado no sé a qué se deba si las fiestas decembrinas, las fiestas, las posadas, el puente Guadalupe Reyes, estamos teniendo entre cuatro a cinco casos diarios de violencia contra las mujeres unos graves y unos no graves", comentó Juan José Frangie.

El funcionario admitió que los casos de violencia contra las mujeres son atendidos en menos de cinco minutos . Una Zona Pulso de Vida, es un sistema de asistencia para personas que se sientan en riesgo o necesiten ayuda inmediata .

El municipio no va a escatimar en garantizar la seguridad de todas y todas: Frangie

Esta mañana se inauguró la octava Zona Pulso de Vida en una tienda de conveniencia ubicada en la Colonia Seattle. El Presidente Municipal Juan José Frangie Saade, reconoció que el municipio no va a escatimar en garantizar la seguridad de todas y todas.

"Sabemos que el gobierno no puede solo y muestra de ello es este octavo punto de Zona Pulso de Vida, no podemos solos y cuando hablamos de seguridad es poder salir de nuestras casas sin miedo, no vamos a bajar la guardia", dijo.

Explicó que en la pasada administración se instalaron cinco ZPV, la apuesta del Gobierno de Zapopan es contar con 25 espacios como estos distribuidos en puntos estratégicos del municipio .

María del Socorro Madrigal Gallegos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, explicó que, sumando esta Zona, en Zapopan se cuentan con ocho puntos, siendo este el primero, instalado dentro de una tienda de conveniencia.

"En Zapopan trabajamos con políticas públicas para que las niñas y mujeres puedan vivir en una ciudad libre de violencias. Las Zonas Pulso de Vida siguen creciendo, este punto es el primero que se instala dentro de una tienda de conveniencia", dijo.

Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco, reconoció el trabajo que hace el Gobierno de Zapopan, para garantizar la seguridad de las mujeres.

En el evento participaron funcionarios municipales y estatales y directivos de la cadena de tiendas de conveniencia.

Actualmente, Zapopan cuenta con ocho ZPV ubicadas de la siguiente manera:

En la explanada de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, instalada el 6 de octubre de 2022 En el espacio entre el Palacio Municipal de Zapopan y la calle 28 de Enero, en Zapopan Centro. Fue habilitada el 25 de noviembre de 2022 En el exterior del Centro Cultural Constitución, colonia Constitución, inaugurada el 13 de febrero de 2023 En el Núcleo Universitario Los Belenes, el cual fue habilitado el 4 de marzo de 2024 En el exterior de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde "Niña Eva", misma que fue inaugurada el 19 de septiembre de 2024 Afuera de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde Sur, inaugurada en noviembre de 2024 A un costado de la entrada principal del Hospital General de Zapopan, inaugurada en abril del 2025 La recién inaugurada al interior de la tienda 7-Eleven, ubicada sobre la avenida Aurelio Ortega, a su cruce con la calle Luis Pérez Verdia

Atenciones brindadas por las ZPV

8 Eventos positivos de violencia contra la mujer

18 positivos de emergencia general

2 positivos de violencia diferente

Mil 600 interacciones

De octubre del 2022 al 31 de diciembre del 2025

¿Cómo pedir auxilio en una Zona Pulso de Vida?

Pulsar el botón de emergencia (es fácilmente identificable) Automáticamente se encenderá la alarma visual (estrobos) La pantalla se encenderá y el personal policial brindará atención personalizada e incluyente. La persona solicitante tendrá contacto directo visual con una oficial Se enviará

