Durante el inicio del año es común que muchas personas experimenten cambios importantes en su vida o decidan desprenderse de algunas pertenencias para avanzar y comenzar una nueva etapa. Por ello, el Gobierno de Jalisco dio a conocer los requisitos y aspectos que deben tomarse en cuenta si durante este 2026 decides vender tu vehículo.

La baja el vehículo es uno de los procedimientos más importantes al momento de despedirte de tu automóvil o motocicleta, ya que te permite proteger tus datos personales y deslindarte de cualquier responsabilidad en caso de que el nuevo propietario cometa una infracción o incurra en algún delito con la unidad.

Este trámite es sencillo y no requiere mucho tiempo, por lo que, si deseas saber cómo dar de baja tu vehículo tras una venta, a continuación te compartimos los pasos y requisitos necesarios para realizarlo de manera correcta.

¿Cómo dar de baja un vehículo en caso de venta?

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), para dar de baja tu vehículo deberás seguir el siguiente procedimiento:

Imprimir el formato de baja administrativa, el cual puede obtenerse en el siguiente enlace:

https://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/formato_bajaadmva_26.pdf. Llenar el formato con los datos solicitados, como marca del vehículo, número de serie, modelo, así como la información personal del comprador y del vendedor. Firmar el documento en el apartado correspondiente. Acudir a la oficina recaudadora más cercana a tu domicilio y solicitar la baja de placas.

¿Qué documentos necesitas para realizar el trámite?

Para llevar a cabo de manera exitosa la baja del vehículo, deberás presentar la siguiente documentación:

Formato de baja administrativa debidamente llenado.

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia).

Juego de placas (láminas).

Tarjeta de circulación (original y copia).

Contrato de compraventa o carta responsiva.

¿Cuánto cuesta dar de baja tu vehículo?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de Jalisco, el trámite de baja tiene un costo de 120 pesos mexicanos.

Realizar la baja de placas al vender un vehículo es un paso fundamental para garantizar tu seguridad jurídica y evitar problemas futuros.

Este procedimiento no solo te protege de posibles multas, infracciones o responsabilidades legales, sino que también te permite cerrar correctamente el proceso de compraventa. Las autoridades exhortan a los vendedores a cumplir con este trámite y a realizar el cambio de propietario correspondiente , con el fin de asegurar una transición ordenada y transparente, brindando certeza tanto al vendedor como al nuevo dueño del vehículo.

