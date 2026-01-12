Fortalece Consejo Regulador del Tequila relaciones de trabajo con la OMPI

Como parte de una gira de trabajo orientada a fortalecer las relaciones bilaterales, representantes de la agroindustria tequilera, encabezados por Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT), visitaron la sede oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Durante la visita, la delegación fue recibida por Daren Tang, director general de la OMPI; Marco Alemán, subdirector general y Alexandra Grazioli, directora del Registro de Lisboa.

Se sostuvo una reunión de trabajo, en la que también estuvieron presentes la Embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar, titular de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza y representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en la reunión se destacó la importancia de la propiedad intelectual como una herramienta clave para el desarrollo, la innovación y la competitividad, así como también se habló de la protección a la Denominación de Origen Tequila y la cooperación internacional con otras Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha y la directora Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica en el IMPI, DorilitavMora Jurado, firmaron una carta de intención para formalizar el interés del CRT para integrarse a la Red de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI).

"En este marco el día de hoy se formaliza una carta de intención entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y el CRT que permitirá al sector Tequila acceder de manera estructurada a información tecnológica y científica, fomentar la innovación y fortalecer la transferencia de tecnología" mencionó al hacer uso de la voz el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

Como resultado de esta visita, se abrieron nuevas líneas de colaboración entre el CRT y la OMPI. Con estas acciones, el Consejo Regulador del Tequila reafirma su compromiso con la protección internacional del Tequila, orgullo, pasión y tradición que une al mundo.

