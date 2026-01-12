Sheinbaum ofrece detalles sobre su llamada con Donald Trump

Este 12 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada esta mañana con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras las declaraciones de este último sobre intervenir en México para atacar a los cárteles mexicanos. Luego de esta reunión a distancia, la Jefa del ejecutivo compartió los detalles de la llamada en "La Mañanera".

En esta llamada, que retrasó el inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte.

La Presidenta compartió el momento de esta reunión a distancia desde sus redes sociales, con el siguiente mensaje: " Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados ".

La Mandataria (al centro); a su derecha, García Harfuch; a su izquierda, Juan Ramón de la Fuente, seguido de Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte. X / @Claudiashein

¿Qué se dijo en la llamada?

Sheinbaum compartió que, durante la llamada, le dio detalles a Donald Trump sobre todos los trabajos que se han realizado en su Administración relacionados con la seguridad para detener a personas vinculadas con grupos criminales, del mismo modo que le ofreció datos sobre las incautaciones, todo esto como muestra de que el Gobierno de México trabaja conta el narcotráfico.

" Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados importantes del trabajo de colaboración conjunta; por ejemplo, se ha reducido en un 50 % el cruce de fentanilo de México hacia Estados Unidos [...] incluso las muertes por fentanilo se han reducido en alrededor de 43 por ciento.

"Hablé sobre los trabajos de seguridad que se han hecho en México: los resultados que son públicos, los laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, como han disminuido los homicidios [...] al final dijimos que vamos a seguir colaborando ", aseguró la Presidenta.

Sheinbaum, sin embargo, aseveró que Trump reiteró su disposición a intervenir en México, propuesta que la Mandataria rechazó tras asegurar que "vamos muy bien".

" Él al final nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas , le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario, además está la soberanía de México y la integridad territorial, y lo entendió, fue una conversación muy amable", dijo.

