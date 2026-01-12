UdeG rebasa la media nacional en admisiones a nivel licenciatura

Este lunes fueron dados a conocer las estadísticas sobre los resultados de admisión a nivel licenciatura de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que una vez más, rompió récord en cuanto al porcentaje de alumnas y alumnos que desde hoy formarán parte de su comunidad escolar.

Pero no solo eso, pues además, las cifras revelaron que la Universidad de Guadalajara superó el promedio nacional en cuanto a la admisión de alumnas y alumnos que ingresan al nivel de educación superior.

Fabián Morales Cobos, coordinador General de Control Escolar de la UdeG, explicó que, en total, la UdeG recibió el registro de 33 mil 532 aspirantes a licenciaturas, licenciaturas virtuales y técnico superior universitario, de los cuales ingresaron 17 mil 939, es decir, el 53.5% logró tener un cupo dentro de esta casa de estudios.

La cifra es superior al reportado por las estadísticas del Programa Nacional de Educación Superior (Prones), de la SEP, que refirió al corte más reciente presentado en 2025, el promedio nacional de cobertura de educación superior fue de apenas el 43.8%.

Las estadísticas del inicio de este ciclo 2026-A revelaron que, además, se trata de una admisión que, una vez más, rompe récord en cuanto a los registros previos. Las y los 17 mil 939 admitidos representan la cifra más alta para un calendario "A" en los últimos 10 años.

Esos 675 alumnos y alumnas más representan en perspectiva, "la admisión de una carrera grande", según señaló Morales Cobos. Por ejemplo, este incremento podría representar a todos los admitidos a la Licenciatura en Administración, que recibió 676 admisiones.

"Estas cifras impactan de manera muy positiva a la sociedad, pues recordemos que la misión de la universidad es de tener a los muchachos en las aulas, por eso es que la UdeG pone a disposición el 100% de la infraestructura, siempre, que tenemos disponible. Los centros universitarios se compactan, hacen maniobras, hacen lo posible por tener la mayor cantidad de espacios para primer ingreso y es por eso que queremos seguir elevando, queremos siempre tener a los muchachos estudiando. Creo que eso les quita la visión de estar en los ojos, en otros lados, por eso nosotros estamos preocupados por eso, preocupados en tener siempre una creciente en la admisión", expresó el coordinador.

En cuanto a porcentajes de admisión, la cifra es menor a, por ejemplo, el ciclo 2025-A, que fue del 54.30%, debido a que en esta ocasión la cifra de aspirantes fue mayor, aunque la estadística confirma que en números totales, se ha admitido a más alumnos.

Las y los aspirantes que no fueron admitidos en las carreras que eligieron al aplicar a su registro todavía pueden consultar la lista de Carreras con Cupo Disponible, que se encuentra en la liga https://escolar.udg.mx/cupos-disponibles.

Las y los interesados deben ingresar a la opción que les llame la atención para conocer el proceso de cambio de aspiración, pues cada caso es particular; algunas requieren el cambio en línea, mientras que otras en sede de manera presencial.

En cuanto a las carreras más solicitadas, no se ha reportado una variación, confirmando en que las y los estudiantes que buscan ingresar a una carrera en la Universidad de Guadalajara siguen apostando por la carrera de Médico Cirujano Partero, la Licenciatura en Psicología, la Licenciatura en Cirujano Dentista, la carrera de Abogado y la Licenciatura en Enfermería.

Te puede interesar: Reportan fallas en página para el registro de Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

En cuanto al mayor número de admitidos, fueron las carreras de Abogado, Médico Cirujano y Partero, en Enfermería, en Contabilidad y en Negocios Internacionales a las que más alumnas y alumnos ingresaron.

Al respecto, el coordinador General de Control Escolar de la UdeG, afirmó que desde el nivel preparatoria se sigue trabajando en poder dar a conocer a las y los jóvenes las bondades de otras carreras enfocadas al futuro, hablando sobre sus campos de estudio y de aplicación laboral, así como el impulso de las carreras orientadas a las ciencias sociales, esperando que en los próximos ciclos escolares estas cifras de preferencia comiencen a presentar variaciones.

El dato

17 mil 939 nuevas y nuevos alumnos en este calendario 2026-A.

Ellas y ellos llegan a los 19 centros universitarios de la Red UdeG, dos metropolitanos y cinco regionales.

Ingresan a alguna de las 125 licenciaturas ofertadas, nueve virtuales y tres de Técnico Superior Universitario.

La admisión se sitúa en el 53.5%, superior a la media nacional, que es de 43.8%, según datos de la SEP.

En este calendario 2026-A se inscribieron 48 personas no binarias, dos más que en el ciclo 2025-A. Fueron admitidas 28.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV