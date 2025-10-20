IDEFT y Jalisco Limousin impulsan capacitación técnica del sector agropecuario

En busca de fortalecer el talento jalisciense y profesionalizar al sector agropecuario, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmó un convenio de colaboración con la Asociación Civil Jalisco Limousin, con el objetivo de ofrecer capacitación técnica, certificación de competencias y nuevos estándares de formación en áreas clave de la ganadería.

El acuerdo, encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el presidente de Jalisco Limousin, Salvador Valenzuela Becerra, permitirá impulsar programas de formación enfocados en la producción ganadera, el manejo de razas y la gestión sustentable, respondiendo a las necesidades actuales del campo jalisciense.

Actualmente ya se desarrollan cursos dirigidos a productores, trabajadores y técnicos del sector, orientados a mejorar procesos, promover el bienestar animal y elevar la productividad. Estas capacitaciones cuentan con respaldo oficial del IDEFT, lo que garantiza que los participantes adquieran conocimientos actualizados y con validez reconocida.

Cosío Gaona destacó que este tipo de alianzas consolidan la función social y formativa del Instituto, al acercar herramientas de aprendizaje práctico que fortalecen la competitividad del campo y el desarrollo económico de las comunidades rurales.

“El IDEFT no solo capacita, sino que acredita, reconoce y eleva el nivel de las competencias laborales. Con este convenio damos un paso adelante en la creación de estándares que permitirán profesionalizar aún más al sector agropecuario jalisciense. Estamos cumpliendo con la instrucción del gobernador Pablo Lemus y del secretario Juan Carlos Flores de generar oportunidades reales de crecimiento para las y los jaliscienses”.

Por su parte, el presidente de Jalisco Limousin, A.C., Salvador Valenzuela Becerra, destacó la importancia de esta alianza para fortalecer la calidad y la innovación en la ganadería del estado:

“La capacitación constante es la base de la excelencia productiva. Con el apoyo del IDEFT, podremos profesionalizar a más trabajadores y avanzar hacia un modelo de certificación que eleve los estándares de nuestra industria”.

Esta alianza refleja el espíritu de trabajo, innovación y desarrollo humano que impulsa el Gobierno de Jalisco bajo el liderazgo del gobernador Pablo Lemus Navarro, y en plena sintonía con la política educativa encabezada por el Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, Juan Carlos Flores Miramontes.

Asimismo, el IDEFT refrenda su compromiso con la formación para el trabajo, la acreditación de habilidades y la construcción de estándares de calidad, acciones que reflejan el compromiso del Gobierno del Estado de Jalisco con la educación, la productividad y el bienestar de su gente.

YC