Yo Jalisco Apoyo para el Transporte para estudiantes: Requisitos y cómo registrarse en julio de 2026

En julio de 2026, el gobierno de Jalisco mantiene activo el programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte para estudiantes. Este esquema busca facilitar la movilidad de los alumnos hacia sus centros educativos mediante subsidios en el transporte público. Conocer los requisitos y cómo registrarse resulta necesario para quienes desean acceder a este beneficio.

La iniciativa, que evolucionó del modelo Mi Pasaje, otorga pasajes gratuitos o con descuento mediante una tarjeta electrónica. El apoyo se dirige a alumnos de secundaria, media superior, licenciatura y maestría en instituciones públicas o privadas. También contempla a quienes realizan prácticas profesionales o servicio social.

El objetivo de esta política pública es reducir el gasto económico en los hogares jaliscienses. Al disminuir el costo de los traslados diarios, se busca evitar la deserción escolar por falta de recursos. Los beneficiarios reciben pasajes semestrales para cubrir sus trayectos a las aulas.

Lanzan convocatoria de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social abrió la convocatoria para 40 mil nuevos espacios, con el objetivo de ampliar la cobertura entre los sectores prioritarios de la población del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte.

El registro estará disponible hasta el próximo 31 de julio. De manera simultánea, 68 mil 558 personas podrán renovar el beneficio para continuar recibiendo apoyo en el pago del transporte público.

Del total de personas que realizarán su refrendo, 28 mil 255 son estudiantes, 18 mil 969 personas adultas mayores, 17 mil 324 mujeres sostén del hogar, tres mil 767 personas con discapacidad y sus personas cuidadoras, así como 243 familiares de personas desaparecidas.

En el caso de los nuevos ingresos, los apoyos se distribuirán en 20 mil lugares para mujeres jefas del hogar, 10 mil para estudiantes, ocho mil para personas adultas mayores y dos mil para personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

Lanzan convocatoria de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte. ESPECIAL

Documentación y requisitos solicitados

Para poder ingresar al programa es necesario ser estudiante activo, cursando los niveles de educación secundaria, media superior, licenciatura o maestría en instituciones públicas o privadas adscritas de manera oficial al sistema de educación pública. También se admite a aquellos que se encuentren realizando sus prácticas profesionales y el servicio social en alguno de los 20 municipios establecidos por la cobertura geográfica.

Además, se debe habitar en el Estado de Jalisco y demostrar necesidad económica para el uso del transporte público.

La entrega de documentos es un paso indispensable para validar la identidad y el estatus académico del solicitante. Toda la documentación debe presentarse en original y copia.

Entre los papeles generales se encuentra la Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente. Asimismo, se pide un comprobante de domicilio. Los mayores de edad deben presentar una identificación oficial vigente; los menores requieren dos copias de su acta de nacimiento y la identificación de su tutor.

Para acreditar la condición de alumno activo, es obligatorio entregar un comprobante de estudios vigente. Las opciones aceptadas incluyen la credencial escolar con sello y firma, una constancia de estudios, el kardex certificado o la orden de pago liquidada del ciclo escolar correspondiente.

Proceso de inscripción al apoyo para el transporte

El procedimiento para darse de alta consta de dos fases: una digital y otra presencial. Los interesados deben iniciar su trámite a través de la plataforma oficial habilitada por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

El primer paso consiste en ingresar al sitio web programamipasaje.jalisco.gob.mx para completar el formulario de pre-registro. En este portal, el usuario debe ingresar su CURP, seleccionar la modalidad y agendar una cita en el módulo de atención más cercano. Al finalizar, el sistema genera un comprobante.

Posteriormente, el solicitante debe acudir al módulo seleccionado en la fecha y hora indicadas. Durante esta visita, el personal revisa la documentación requerida y, de ser aprobada, procede a la entrega o recarga de la tarjeta electrónica. Es indispensable respetar el horario asignado para mantener el orden.

Las autoridades recomiendan a la población estudiantil realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos. La convocatoria de julio de 2026 representa una oportunidad para que los jóvenes aseguren su apoyo de movilidad antes del inicio formal de las clases regulares en la entidad.

Requisitos para el refrendo

Actualizar el Formato de Padrón Único (FPU) en la plataforma del programa.

Esperar 24 horas para poder agendar la cita.

Si ya se cuenta con Tarjeta Única, programar la cita en la plataforma correspondiente.

Si no se tiene Tarjeta Única, realizar primero el prerregistro.

Utilizar un correo electrónico personal y vigente.

Realizar el trámite únicamente en sitios oficiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB