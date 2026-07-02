Esta mañana el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que, debido a las actividades previstas para el próximo domingo, la Glorieta Minerva permanecerá cerrada desde la mañana y hasta el fin del encuentro de personas que se reúnan en este espacio para disfrutar del partido entre las selecciones de fútbol de México e Inglaterra, como parte de la etapa de octavos de final del Mundial 2026.

Así lo dio a conocer Manuel Romo Parra, el secretario general de Guadalajara, quien dijo que el cierre de la Minerva iniciará de manera habitual como cada domingo de Vía RecreActiva a partir de las 7:00 de la mañana, contemplando el cierre de Tetlán, en Presa Laurel, pasando por la avenida Javier Mina, Juárez, y Vallarta hasta las 14:00 horas.

Posterior a ello se reabrirá a la circulación de vehículos en Presa Laurel y Javier Mina, hasta la Calzada Independencia.

La avenida Juárez - Vallarta permanecerá cerrada a la circulación vial (solo se tendrá circulación peatonal) desde la Calzada Independencia y hasta la Glorieta Minerva, hasta que concluya el encuentro de personas tras el partido entre México e Inglaterra, previendo la transmisión del juego y posibles festejos posterior a ello.

Redoblan esfuerzos en Guadalajara tras accidente mortal en la Ciudad de México

El secretario reconoció que la alta concentración de personas, como lo sucedido en la Ciudad de México, ha llevado a que se generen desgracias, como la muerte de al menos cuatro personas en medio de los tumultos, por lo cual, dijo, para el próximo encuentro en Guadalajara se redoblarán los esfuerzos en materia de seguridad en coordinación con las autoridades estatales y federales para evitar que ocurra algo similar.

Sin embargo, instó también a la ciudadanía a mantenerse dentro del espíritu deportivo y de celebración en un entorno sano. "Es hacer la invitación a la gente a que acudamos en un plan festivo, que cuidemos de los demás, que sigamos siendo ejemplo, a nivel nacional, de lo que es la forma en la que festeja, en la que vive la emoción mundialista nuestra ciudad de Guadalajara, y que juntos la sociedad y el gobierno sigamos manteniendo un saldo blanco", señaló.

Ante ello, insistió a las personas a evitar querer conglomerarse únicamente en torno al FIFA Fan Fest, y aprovechar que se han dispuesto pantallas en otros espacios, como el Paseo Alcalde, la Plaza Guadalajara, la Glorieta Minerva y el Parque San Jacinto, así como las zonas de fans en Zapopan. También el municipio de Tlaquepaque cuenta con espacios para disfrutar las transmisiones de los partidos desde el espacio público.

Autoridades tapatías instan a evitar conglomeraciones

"Eso nos va a permitir que, con tiempo, podamos acudir a otros lugares. Suena reiterativo, pero, evidentemente, evitemos las aglomeraciones. Si en un espacio ya está lleno, informaremos si está disponible, por ejemplo, el auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas, si todavía tienen cupo para que puedan trasladarse a esos espacios. A la afición le hacemos una recomendación: por favor, eviten traer, en la medida de lo posible, niños a este tipo de concentraciones, adultos mayores o personas con alguna, con algunas limitaciones físicas ", explicó Romo Parra.

"Y cuiden sus pertenencias. Afortunadamente hemos tenido saldos blancos, pero también sabemos que hay gente que aprovecha las concentraciones para otro tipo de actividades que no son propias del festejo y que se dedican a otro tipo de actividades, como es el robo de celulares", añadió.

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AO

