Diputados piden alerta sanitaria y comparecencias por mala calidad del agua en Guadalajara

Ante los múltiples reportes de mala calidad del agua suministrada a habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, diputadas locales piden la comparecencia del secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, así como emitir una alerta sanitaria ante los posibles riesgos para la población.

Piden que el secretario de Salud informe a la población sobre acciones y riesgos

La legisladora Tonantzin Cárdenas explica que el objetivo es que el secretario estatal informe sobre las acciones de prevención, vigilancia sanitaria y coordinación institucional para la población y que se emita la alerta sanitaria.

"Para que informe de todas estas acciones pendientes por la mala calidad del agua y los problemas de salud venideros. Este problema afecta a más de 800 mil personas, quienes han reportado agua turbia, con mal olor, sedimentos y posibles contaminantes, además de riesgos a la salud, en la piel, infecciones y enfermedades gastrointestinales".

El coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, señala que la problemática de calidad del agua "está poniendo en riesgo la salud de las personas consumidoras", advierte que tiene componentes químicos, biológicos o metálicos que pueden afectar la salud. Y urgió a que se implemente un protocolo para recomendar a la población en qué utilizar y en qué no utilizar el agua.

"Debería elaborar un protocolo de información para la ciudadanía y decirle 'esta agua que usted está recibiendo en su hogar sirve para esto y para esto no'. Esa sería una primera condición", dijo.

Exigen aclarar recursos del Siapa

La diputada morenista Itzul Barrera, asegura que se debe aclarar el uso de recursos para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y que se brinde agua limpia a las colonias de la ciudad.

La diputada Mariana Casillas acusó que hay iniciativas pendientes en el Congreso, por ejemplo, para auditorías en el Siapa, requisitos mínimos para los directores del organismo, participación de sindicatos en la Junta de Gobierno del Siapa, planificación presupuestal y descuentos, verificación de perfiles, entre otras.

Esto se suma al llamado que hicieron organizaciones y colectivos que expusieron un estudio en el cual, afirman, se detectaron contaminantes como metales pesados o bacteria E. coli, además, encontró que el 95% de las muestras no contaba con niveles adecuados de cloro.

El Gobierno de Jalisco presentó un plan estratégico para intervenir la infraestructura del Siapa que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, una inversión inicial superior a los 5 mil millones de pesos y un proyecto integral que, en su conjunto, superará los 20 mil millones de pesos.

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