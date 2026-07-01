Revisiones anuales del T-MEC generarán más incertidumbre, aseguran industriales de Jalisco

La decisión de Estados Unidos de no renovar el tratado trilateral comercial con México y Canadá (T-MEC) y hacer revisiones anuales generará más incertidumbre para las empresas de los tres países, aseguró el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster Jones González.

El dirigente de los industriales aclaró, sin embargo, que tampoco es algo para alarmarse, ya que el acuerdo comercial no se acaba y estará vigente por una década más siempre y cuando ningún país decida retirarse.

"Durante 10 años más tendremos este tratado de libre comercio; quieran o no lo quieran, la realidad es que nosotros esperamos que se lleguen a acuerdos" , dijo.

Recordó que el próximo 20 de julio habrá reuniones bilaterales en México para ver algunos puntos.

"Creemos que esta decisión se va a pasar para después de las elecciones de Estados Unidos; esa es nuestra expectativa, que para finales de este año o el próximo año vamos a poderlo tener", comentó.

Antonio Lancaster aseguró que no hay ninguna afectación y durante los próximos 16 años el acuerdo seguirá igual, aunque con revisiones.

"La incertidumbre, eso sí, va a existir, eso no es nada bueno; obviamente, la hemos vivido en los últimos dos años, pero claro que la falta de certeza jurídica que daría la firma de esta renovación sí nos va a afectar" , admitió.

El dirigente de los industriales dijo que al sector le preocupa la falta de diálogo claro y de un posicionamiento real por parte de Estados Unidos porque se quejan, pero a la hora de las negociaciones no son claros.

Mantente informado: Sheinbaum descarta reanudar pronto las relaciones con Ecuador tras triunfo de México en el Mundial 2026

Los sectores más sensibles en Jalisco son acero y aluminio, automotriz y el sector electrónico, que ya es considerado como un sector estratégico para Estados Unidos.

Estados Unidos propuso este miércoles 1 de julio una revisión y renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen de manera virtual sobre el acuerdo T-MEC, adelantó el representante comercial de EU, Jamieson Greer, en declaraciones al medio financiero Bloomberg.

"El Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC o 'Acuerdo') exige que la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, integrada por representantes gubernamentales de cada Parte, realice una revisión conjunta del Acuerdo el 1 de julio de 2026. De conformidad con el Acuerdo, Estados Unidos, México y Canadá se reunieron virtualmente hoy para analizar el funcionamiento del T-MEC.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países. Sin embargo, el Acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta ", dice el texto publicado por Greer.

Lee también: Suben a 4 los muertos tras festejos de la Selección en CDMX

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB