Pensión Bienestar: ¿Se retrasa el pago de julio de 2026? Esto es lo que se sabe

El inicio del mes trajo interrogantes para los beneficiarios de la Pensión Bienestar, quienes esperaban conocer las fechas para el pago del bimestre de julio 2026. Las proyecciones de los medios señalaban que el calendario oficial sería publicado el 1 de julio, situación que no ocurrió.

La falta de información por parte de la Secretaría de Bienestar generó dudas sobre un ajuste en la programación de los depósitos. Los adultos mayores y otros sectores que reciben este apoyo se mantienen a la expectativa de los comunicados que emitan los canales gubernamentales.

Te puede interesar: Pensión Bienestar confirma que beneficiarios que cumplan estos requisitos cobrarán 6 mil pesos en julio 2026

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026?

Ante la ausencia de un anuncio formal, los usuarios en redes sociales comenzaron a compartir datos alternativos. La teoría de que el calendario será publicado el lunes 6 de julio surgió a partir de una fotografía difundida por un internauta en plataformas digitales.

La imagen muestra un cartel colocado al exterior de una de las sucursales del Banco del Bienestar. El aviso señala que las fechas de pago estarán disponibles para su consulta a partir de esa fecha, lo que alimentó la idea de un aplazamiento en la entrega.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha desmentido o confirmado la veracidad de este cartel. La dependencia mantiene la indicación de solicitar a los derechohabientes que se informen únicamente a través de los medios oficiales del Gobierno de México.

Funcionamiento habitual de los depósitos de la Pensión Bienestar

Históricamente, la dependencia inicia la dispersión de los recursos durante los primeros días del mes. El proceso se lleva a cabo siguiendo un orden alfabético, basado en la primera letra del apellido paterno de cada persona inscrita en el padrón.

Este mecanismo tiene el propósito de organizar la entrega de los fondos y prevenir la saturación en las sucursales. Los beneficiarios reciben el dinero en sus tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permite disponer del efectivo en cajeros automáticos o realizar compras.

El operativo de pago abarca de manera simultánea a los distintos programas sociales. Esto incluye la pensión para adultos mayores, el apoyo para personas con discapacidad, el programa para madres trabajadoras y el esquema dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Para el periodo actual, el monto establecido para la pensión de adultos mayores se mantiene en 6 mil 400 pesos bimestrales. Las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos, mientras que las personas con discapacidad perciben 3 mil 300 pesos.

Las autoridades recomiendan a la población no acudir a las sucursales bancarias hasta que se publique el calendario oficial. Se sugiere consultar el saldo a través de la aplicación móvil de la institución financiera o mediante la línea telefónica para optimizar el cobro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB