Dictan 30 años de prisión a responsable por desaparición de un hombre en Tlaquepaque

La Fiscalía de Jalisco informó que un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión contra un hombre tras acreditar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de un hombre que desapareció en 2020 y cuyos restos fueron identificados dos años después.

Te puede interesar: Emiten una orden de aprehensión contra presunto responsable del asesinato de empresario joyero de Jalisco

La resolución fue contra un hombre identificado como Christian Enock "N", la cual fue emitida durante una audiencia de procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, informó la dependencia estatal.

Identifican a víctima mediante pruebas genéticas dos años después

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue vista por última vez el 1 de abril de 2020, cuando salió de su domicilio con destino a un centro comercial y posteriormente a un negocio ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Desde ese momento se perdió contacto con ella y se presentó la denuncia por su desaparición.

Como parte de las investigaciones, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas realizó diversas diligencias ministeriales y periciales para esclarecer el caso.

Finalmente, el 7 de junio de 2022, un dictamen genético del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó la identidad de la víctima, quien fue localizada sin vida.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa de 591 mil 456 pesos y ordenó el pago de 654 mil 693 pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones especializadas para combatir la impunidad en los casos de desaparición y llevar ante la justicia a los responsables de este delito.

Sentencias por desaparición continúan siendo escasas en Jalisco

Esta sentencia se suma a los casos de condenas contra personas por el delito de desaparición: este medio documentó que, entre 2018 y julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco registró 52 condenas por ambos tipos de desaparición en el Estado.

También puedes leer: Hombre fue asesinado en La Mojonera, Zapopan

Mientras que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) señaló que en un documento llamado "Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención", se informó que, entre diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco recibió 5 mil 225 denuncias. Sin embargo, en ese periodo solo se dictaron 7 sentencias por desapariciones cometidas por particulares y 2 más por desaparición forzada, en casos que involucraron a servidores públicos, como policías.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP