Yo Jalisco amplía convocatoria del apoyo al transporte para niños: requisitos, fecha límite y cómo registrarse

El Gobierno del Estado anunció la ampliación de la convocatoria del apoyo al transporte Yo Jalisco para niños, por lo que este mes las familias tienen una nueva oportunidad para realizar el trámite. Las autoridades detallaron los requisitos, la fecha límite y cómo registrarse para acceder a este beneficio, dirigido a menores de entre 5 y 12 años de edad.

Esta medida se da a conocer en el contexto del proceso de registro y refrendo que ya se encontraba en marcha para otros sectores de la población. Previamente, la administración estatal había habilitado la plataforma para la renovación del subsidio dirigido a estudiantes, personas adultas mayores y otras personas vulnerables, ampliando ahora la cobertura hacia la infancia.

El periodo de inscripción para este sector específico permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026. Con esta decisión, la dependencia busca incorporar a 15 mil nuevos beneficiarios, quienes se sumarán a los 15 mil 256 registros que ya fueron validados durante la primera etapa de la convocatoria.

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El propósito de esta política pública es alcanzar un padrón total de 30 mil menores apoyados en la entidad. Mediante la implementación de este esquema, se pretende disminuir el impacto económico que representa el pago del traslado diario en el transporte público para las familias jaliscienses.

Cada persona inscrita recibirá un subsidio equivalente a dos pasajes diarios para su uso en la red de movilidad urbana. Este apoyo facilita que las niñas y los niños puedan desplazarse hacia sus centros escolares y otras actividades formativas, conforme a las reglas de operación vigentes.

Requisitos y proceso de inscripción del apoyo para el transporte para niños

Para acceder a los beneficios del programa, es indispensable que los solicitantes cuenten previamente con la Tarjeta Única. El trámite de incorporación inicia de manera digital a través de la plataforma del programa.

Dentro del portal web, los padres, madres o tutores legales deben agendar una cita presencial en el módulo de atención de su preferencia. Durante este paso, es necesario seleccionar la opción específica denominada "Agregar infante (5 a 12 años)" para continuar con el proceso de afiliación.

Posteriormente, el sistema solicitará capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor de edad para validar su identidad. Una vez completado el formulario en línea, la plataforma generará un comprobante con los detalles de la cita programada para la atención presencial.

Entrega y activación de la tarjeta

El día asignado para la cita, el padre, madre o tutor legal debe acudir puntualmente al módulo de atención seleccionado. Es un requisito obligatorio presentarse físicamente junto con la niña o el niño beneficiario para concretar la entrega y la activación del plástico correspondiente.

Entre los principales módulos de atención en el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentran las Oficinas de Gobierno, ubicadas en José Guadalupe Zuno Hernández #2091, en la colonia Obrera; en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en Miguel Blanco #883, Zona Centro; además de los módulos Juárez, Tetlán y San Juan de Dios.

También se cuenta con atención en los micromódulos Periférico Norte, Periférico Sur, Ávila Camacho, Arcos de Zapopan y Central de Autobuses, entre otros, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB