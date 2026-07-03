Con la expectativa de una asistencia masiva a la Glorieta La Minerva el próximo domingo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunciaron esta mañana las medidas de prevención y de seguridad a seguir en torno a los festejos que se prevén de cara al partido entre las Selecciones de fútbol de México e Inglaterra, que será transmitido en las pantallas dispuestas en este espacio público.

Ambas autoridades coincidieron en que el operativo de seguridad será reforzado, de la misma manera en la cual se instalarán más pantallas en torno a La Minerva, y puntualizando el despliegue de 3 mil elementos de distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, en el mensaje compartido en redes sociales, destacó el llamado hecho a la población para evitar llevar a niñas, niños, adultos mayores, y personas con movilidad reducida o complicaciones médicas "a fin de facilitar la movilidad y reducir riesgos durante la concentración".

“El próximo domingo será una fecha muy especial, el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Inglaterra a las seis de la tarde. Tendremos más pantallas alrededor de la Glorieta Minerva y, por supuesto, estaremos listos para recibirles. Les pedimos, por favor, que puedan llegar con horas de anticipación, no llevar niñas y niños para poderlos cuidar mucho y tampoco que asistan adultos mayores o personas que vivan con alguna discapacidad”, instó Lemus Navarro.

El dispositivo de seguridad estará integrado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Metropolitana y las corporaciones municipales, con el objetivo es que la celebración se desarrolle en orden, privilegiando la seguridad de los asistentes y el respeto por los espacios públicos, aseveró el mandatario estatal.

Transmitirán el partido de México vs Inglaterra en diferentes puntos de la ciudad

Por otra parte, Lemus Navarro recordó que, además de la transmisión del partido en La Minerva, continuarán operando el FIFA Fan Fest instalado en el Centro Histórico de Guadalajara, las pantallas en el Paseo Alcalde, y la Zona Fans ubicada en el Centro Histórico de Zapopan, así como el "Vibra Jalisco" del Auditorio Benito Juárez, por lo que invitó a la población a considerar también esos espacios para disfrutar del encuentro antes de acudir a la celebración.

"Va a ser un día de un gran festejo para Jalisco y para México; lo tenemos que vivir en orden, con mucha alegría y con mucho respeto a la ciudad y a los demás”, insistió el gobernador.

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pidió a quienes asistan hacerlo preparados para las condiciones climáticas, evitar ingresar con objetos que puedan representar un riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades para facilitar la atención de cualquier emergencia.

“Queremos seguir celebrando en la ciudad. Sin duda ha sido la mejor sede gracias a que las tapatías y tapatíos la han abrazado con todo el corazón. Y la invitación que les hacemos es que la disfruten, que la disfruten cuidándose y cuidando a la ciudad", dijo la alcaldesa.

Entre las recomendaciones compartidas se encontró que las y los asistentes acudan bien hidratados, con gorra y sin objetos que puedan lastimar a otra persona. "El llevar carriolas o sillas de ruedas complica porque el flujo de la gente se puede obstaculizar. Si ven que alguien se siente mal, que notifiquen inmediatamente a Protección Civil y Bomberos o a la Comisaría que va a estar ahí presente”, añadió la alcaldesa.

Por último, Lemus Navarro también llamó a que la celebración se convierta en una oportunidad para proyectar una buena imagen de Jalisco y de México, por lo que insistió en respetar tanto a las personas como a la ciudad durante los festejos.

“Hay que respetar a la ciudad y hay que respetar, sobre todo, a los demás. El Mundial nos ha dado una gran oportunidad a Guadalajara, Jalisco y a México para proyectarnos como lo que realmente somos: un pueblo que vive en paz, que tiene mucha alegría, que sabe respetar su ciudad y a sus visitantes”, finalizó el mandatario estatal.

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AO

