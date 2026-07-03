Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 3 al 5 de julio: Música, fiesta, deporte y más

Guadalajara vive semanas de gran actividad gracias al torneo de futbol más importante del mundo, que ha convertido a la ciudad en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados nacionales y extranjeros. Las zonas de convivencia, las actividades temáticas y el ambiente que se respira en distintos espacios públicos han colocado a la Perla Tapatía entre los destinos con mayor oferta de entretenimiento durante esta temporada.Sin embargo, más allá de la euforia futbolística, la agenda cultural y recreativa de la ciudad mantiene un ritmo propio. Conciertos, obras de teatro, festivales, exposiciones de arte, espectáculos de danza y eventos deportivos forman parte de la programación preparada para este fin de semana, ofreciendo alternativas para quienes buscan disfrutar de Guadalajara desde diferentes perspectivas.Durante todo el fin de semana la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrecera diferentes actividades y eventos pensads para todos los gustos y edades. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP