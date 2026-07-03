Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 3 al 5 de julio: Música, fiesta, deporte y más

Guadalajara vive semanas de gran actividad gracias al torneo de futbol más importante del mundo, que ha convertido a la ciudad en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados nacionales y extranjeros. Las zonas de convivencia, las actividades temáticas y el ambiente que se respira en distintos espacios públicos han colocado a la Perla Tapatía entre los destinos con mayor oferta de entretenimiento durante esta temporada.

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Sin embargo, más allá de la euforia futbolística, la agenda cultural y recreativa de la ciudad mantiene un ritmo propio. Conciertos, obras de teatro, festivales, exposiciones de arte, espectáculos de danza y eventos deportivos forman parte de la programación preparada para este fin de semana, ofreciendo alternativas para quienes buscan disfrutar de Guadalajara desde diferentes perspectivas.

¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana?

Durante todo el fin de semana la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrecera diferentes actividades y eventos pensads para todos los gustos y edades.

Obra de teatro Pequeñas Infidelidades

Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de julio

Horario: 19:00 y 20:00 horas

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Virlán García en concierto

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 21:00 horas

Lugar: Auditorio Telmex

Festival Bien de Noche

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 19:00 horas

Lugar: Fray Antonio Alcalde y Vía Recreativa

Festival Mundo Jalisco

Fecha: Sábado 4 y domingo 5 de julio

Horario: 10:00 horas

Lugar: Parque Agua Azul

Ballet Folclórico Infantil de la UdeG presenta La Fiesta del Fandango

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 18:00 horas

Lugar: Teatro Diana

Orquesta Filarmónica de Jalisco – Concierto de Campeones (Programa 4)

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 12:30 horas

Lugar: Teatro Degollado

Obra de teatro No todas las ballenas quieren volver

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 13:00 horas

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Galería de arte La percepción de un estado del alma

Fecha: Del 4 al 30 de julio (entrada libre)

Horario: 08:00 horas

Lugar: PALCCO

Partido de Charros Jalisco

Fecha: Todo el fin de semana

Horario: Varios horarios

Lugar: Estadio Charros

FIFA Fan Fest 2026 Guadalajara

Fecha: Hasta el 19 de julio

Lugar: Plaza de la Liberación

Vibra Jalisco Zona Fan

Fecha: Hasta el 19 de julio

Horario: Varios horarios

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Experiencia inmersiva de Van Gogh

Fecha: Durante todo julio

Horario: Varios horarios

Lugar: Plaza Vía Viva (junto a IKEA)

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FutFest 2026

Fecha: Hasta el 19 de julio

Horario: Varios horarios

Lugar: Centro Cultural Universitario

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