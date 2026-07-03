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Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 3 al 5 de julio: Música, fiesta, deporte y más

Desde conciertos hasta exposiciones, conoce las actividades que podrás disfrutar en distintos puntos de la ciudad

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara mantiene una amplia oferta de entretenimiento durante la temporada mundialista. CANVA/ESPECIAL

Guadalajara mantiene una amplia oferta de entretenimiento durante la temporada mundialista. CANVA/ESPECIAL

Guadalajara vive semanas de gran actividad gracias al torneo de futbol más importante del mundo, que ha convertido a la ciudad en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados nacionales y extranjeros. Las zonas de convivencia, las actividades temáticas y el ambiente que se respira en distintos espacios públicos han colocado a la Perla Tapatía entre los destinos con mayor oferta de entretenimiento durante esta temporada.

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Sin embargo, más allá de la euforia futbolística, la agenda cultural y recreativa de la ciudad mantiene un ritmo propio. Conciertos, obras de teatro, festivales, exposiciones de arte, espectáculos de danza y eventos deportivos forman parte de la programación preparada para este fin de semana, ofreciendo alternativas para quienes buscan disfrutar de Guadalajara desde diferentes perspectivas.

¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana?

Durante todo el fin de semana la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrecera diferentes actividades y eventos pensads para todos los gustos y edades. 

Obra de teatro Pequeñas Infidelidades

  • Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de julio
  • Horario: 19:00 y 20:00 horas
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Virlán García en concierto

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Auditorio Telmex

Festival Bien de Noche

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Fray Antonio Alcalde y Vía Recreativa

Festival Mundo Jalisco

  • Fecha: Sábado 4 y domingo 5 de julio
  • Horario: 10:00 horas
  • Lugar: Parque Agua Azul

Ballet Folclórico Infantil de la UdeG presenta La Fiesta del Fandango

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Horario: 18:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana

Orquesta Filarmónica de Jalisco – Concierto de Campeones (Programa 4)

  • Fecha: Domingo 5 de julio
  • Horario: 12:30 horas
  • Lugar: Teatro Degollado

Obra de teatro No todas las ballenas quieren volver

  • Fecha: Domingo 5 de julio
  • Horario: 13:00 horas
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Galería de arte La percepción de un estado del alma

  • Fecha: Del 4 al 30 de julio (entrada libre)
  • Horario: 08:00 horas
  • Lugar: PALCCO

Partido de Charros Jalisco

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Estadio Charros

FIFA Fan Fest 2026 Guadalajara

  • Fecha: Hasta el 19 de julio
  • Lugar: Plaza de la Liberación

Vibra Jalisco Zona Fan

  • Fecha: Hasta el 19 de julio
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez

Experiencia inmersiva de Van Gogh

  • Fecha: Durante todo julio
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Plaza Vía Viva (junto a IKEA)

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FutFest 2026

  • Fecha: Hasta el 19 de julio
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Centro Cultural Universitario

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