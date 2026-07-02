Pensión Bienestar 2026: quién cobra primero en julio, cuándo y cuánto dinero recibirá

La entrega de la Pensión Bienestar 2026 del cuarto bimestre presenta ajustes en su programación, puesto que el calendario oficial no ha sido publicado durante los primeros días del mes. Ante las modificaciones, los beneficiarios buscan información sobre quién cobra primero en julio, cuándo comenzarán a reflejarse los depósitos en las tarjetas y cuánto dinero recibirá cada persona inscrita en alguno de los programas sociales del gobierno.

Según la información actualizada tras el retraso reportado a inicios de mes, la Secretaría de Bienestar prepara el calendario oficial. Mientras tanto, un cronograma tentativo delinea el orden de dispersión, manteniendo el sistema de pagos escalonados basado en la primera letra del apellido paterno para organizar la atención.

El orden de los depósitos: ¿quiénes cobran primero la Pensión Bienestar?

El esquema proyectado indica que las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A serán las primeras en acceder a sus fondos. Este grupo inaugurará la jornada de transferencias bancarias, marcando el inicio de la entrega de los apoyos económicos en el territorio nacional.

El segundo día de operaciones se destinará a los derechohabientes registrados con la letra B. El tercer y cuarto día del calendario tentativo se reservan para las personas con la letra C, una medida implementada por la alta concentración de beneficiarios con esta inicial.

El quinto día de actividades bancarias abarcará a los titulares con las letras D, E y F. Este patrón alfabético continuará de forma sucesiva durante las semanas siguientes hasta concluir con la letra Z, asegurando la cobertura total del padrón de beneficiarios.

¿De cuánto será el pago de julio de la Pensión Bienestar?

Sobre las cantidades establecidas, el programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un pago de 6 mil 400 pesos. Esta cifra cubre el periodo de julio y agosto, entregándose de manera directa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

De manera simultánea, se realizará la dispersión de los fondos de otros programas prioritarios. Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad percibirán un apoyo económico de 3 mil 300 pesos por el mismo lapso bimestral, depositado en sus cuentas.

La Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destina sus recursos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este apoyo universal otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de impulsar la independencia económica de las beneficiarias.

Por su parte, el esquema de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entregará mil 650 pesos a sus beneficiarios. Los depósitos se realizarán en las cuentas vinculadas a las tarjetas entregadas previamente por la dependencia federal.

Recomendaciones ante el ajuste de fechas

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar las fechas exactas. Se sugiere consultar el saldo mediante la aplicación móvil del banco o la línea telefónica antes de acudir a las sucursales, para evitar traslados innecesarios.

Finalmente, la dependencia reitera que el dinero depositado permanece seguro en las cuentas bancarias. Los titulares no necesitan retirar la totalidad del efectivo el día del depósito, ya que la tarjeta funciona para realizar compras en terminales de diversos establecimientos comerciales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB